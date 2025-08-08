微星上半年EPS 2.86元 下半年會更好
微星（2377）昨（8）日公布第2季稅後純益13.42億元，季增24.6%，年減36.3%，每股純益（EPS）1.59元，法人看好，下半年進入傳統旺季，業績將優於上半年。
累計上半年稅後純益24.19億元，年減47.3%，EPS為2.86元。
微星7月營收193.46億元，月減1.10%，年增22.03%，前七月營收1,342.03億元，年增21.83%。
微星表示，輝達RTX 50系列產品上半年才陸續推出，預期新品滲透需要三到六個月的轉換期，預期第3季之後產品線才會逐步替換至新產品為主，加上主力市場歐美下半年也進入旺季，有望進一步推升電競業務需求。
微星產品線多元，目前板卡產品主要於桃園廠生產，其他產品則透過越南與泰國的合作廠商生產支援，分散地緣風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言