微星上半年EPS 2.86元 下半年會更好

微星（2377）昨（8）日公布第2季稅後純益13.42億元，季增24.6%，年減36.3%，每股純益（EPS）1.59元，法人看好，下半年進入傳統旺季，業績將優於上半年。

累計上半年稅後純益24.19億元，年減47.3%，EPS為2.86元。

微星7月營收193.46億元，月減1.10%，年增22.03%，前七月營收1,342.03億元，年增21.83%。

微星表示，輝達RTX 50系列產品上半年才陸續推出，預期新品滲透需要三到六個月的轉換期，預期第3季之後產品線才會逐步替換至新產品為主，加上主力市場歐美下半年也進入旺季，有望進一步推升電競業務需求。

微星產品線多元，目前板卡產品主要於桃園廠生產，其他產品則透過越南與泰國的合作廠商生產支援，分散地緣風險。