富采上半年EPS -1.79元

富采控股（3714）昨（8）日法說會並公布第2季財報。受新台幣升值、產能利用率下滑等多重因素影響，第2季稅後虧損8.8億元，每股淨損1.19元。

富采累計上半年稅後虧損13.2億元，年減71.65%，每股淨損1.79元。面對營運挑戰，富采表示，將續聚焦高附加價值產品布局，看好下半年獲利能力改善。

富采將進行組織再造，將旗下子公司晶元光電與隆達電子合併，成立「富采光電」，預計2026年1月1日正式運作，以推動「雙加值引擎」轉型策略，鎖定車用、先進顯示、智能感測與AI光通訊等高價值「3+1」應用領域。