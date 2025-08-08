偉訓上半年EPS -2.94元 受子公司拖累

機殼與電源廠偉訓（3032）昨（8）日召開重大訊息說明會，因旗下子公司力韡因產品瑕疵及出貨延遲，遭客戶求償，經國際爭端解決中心（ICDR）國際仲裁法庭裁定力韡須賠償2,700萬美元（台幣7.9億元），偉訓表示，上半年受一次性提列力韡商業仲裁裁定7.91億元備抵損失衝擊，上半年轉虧，每股淨損2.94元。

偉訓強調，扣除此一次性損失提列，今年上半年本業營收及營業淨利均較去年成長。偉訓強調，力韡營運規模不大，2024年力韡占偉訓營收僅3%，此外，力韡2024年為虧損，偉訓在半年報依國際會計準則IFRS 10號公報規定，一次性將子公司或有損失由母公司依持股比例認列，此項備抵損失屬於會計上一次性提列而尚無現金支出，因此力韡之仲裁結果對偉訓的財務面及業務面無重大影響。