偉訓上半年EPS -2.94元 受子公司拖累

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

機殼與電源廠偉訓（3032）昨（8）日召開重大訊息說明會，因旗下子公司力韡因產品瑕疵及出貨延遲，遭客戶求償，經國際爭端解決中心（ICDR）國際仲裁法庭裁定力韡須賠償2,700萬美元（台幣7.9億元），偉訓表示，上半年受一次性提列力韡商業仲裁裁定7.91億元備抵損失衝擊，上半年轉虧，每股淨損2.94元。

偉訓強調，扣除此一次性損失提列，今年上半年本業營收及營業淨利均較去年成長。偉訓強調，力韡營運規模不大，2024年力韡占偉訓營收僅3%，此外，力韡2024年為虧損，偉訓在半年報依國際會計準則IFRS 10號公報規定，一次性將子公司或有損失由母公司依持股比例認列，此項備抵損失屬於會計上一次性提列而尚無現金支出，因此力韡之仲裁結果對偉訓的財務面及業務面無重大影響。

台積電前7月營收 首突破2兆

台積電昨日公布七月合併營收三千二百三十一點六六億元，月增百分之廿二點五、年增百分之廿五點八，受惠人工智慧（ＡＩ）相關應用...

台達電7月營收攀峰 AI伺服器電源、液冷系統出貨火熱

AI需求驅動，台達電昨（8）日公布今年7月營收453.97億元，月增7.5%、年增21.58%，創單月新高，主要受惠AI...

廣達前七個月營收站上兆元 法人看好AI伺服器領先地位

廣達昨（8）日公布7月營收1,583.42億元，為同期新高，月減16.6%，年增27.4%。法人預期，廣達在AI伺服器領...

華碩7月營收月減20% 和碩減2%

華碩昨（8）日公布7月集團營收548.7億元，月減20%、年增15.9%。

台積營收創最強7月 前七月首度突破2兆元

受惠人工智慧（AI）相關應用需求成長，台積電昨（8）日公布今年7月營收3,231.6億元，月增22.5%，年增25.8%...

亞翔7月營收月跳增18%

無塵室與機電工程大廠亞翔（6139）昨（8）日公布7月營收67.34億元，為近一年新高，月增18.81%，年減0.45%...

