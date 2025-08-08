群創7月合併營收月增4.0% 友達減4.5%
面板雙雄友達（2409）與群創（3481）昨（8）日公布7月營收，表現不同調。群創繳出雙成長佳績，營收月增、年增，為16個月來新高；友達則營收月減、年減，為近九個月新低。
群創7月合併營收192.64億元，月增4.07%，年增9.13%。累計前七月營收1314.28億元，年增5.14%。
相較之下，友達7月合併營收209.22億元，月減4.55%，年減15.85%，為近九個月低點。累計今年前七月營收1622.61億元，年增率2.3%。
