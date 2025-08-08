聯強下修2025年全年展望

聯強（2347）昨（8）日舉行法說會，聯強副總裁杜書全指出，對下半年實際營運有信心，但仍涉及匯率波動問題。從2025全年度來看，儘管下半年在商用IT業務成長下，預計營收維持去年度水準沒問題，但因上半年已有大筆應收帳款提列，杜書全坦言，「今年應該會滿辛苦，2025不容易達到去年績效。」

聯強原預期今年營運優於去年，昨天杜書全一席話，等同下修全年展望。

聯強7日公布今年第2季財報，稅後純益13.15億元，季減28.02%、年減27.98%，單季每股純益（EPS）0.79元，表現不如預期，導致8日股價下挫，終場收在64.6元，下跌2.5元、跌幅3.73%。

杜書全在法說會開場時指出，「跟外界說聲抱歉，從聯強股價表現來看，大家有些失望。」

杜書全解釋，匯率問題有些直接與間接影響，聯強主要生意都在亞太區各國，匯率是看台幣與亞幣，而近期新台幣獨強，影響我們各地生意，在實務經營面沒影響，但轉換回台幣就有影響。

聯強今年第2季營業費用大幅提列高風險應收帳款備抵，導致營業淨利下滑至14億元、年減32%。杜書全指出，該筆提列目前還在訴訟當中，過程需要相當時間，預計短時間內不會迴轉。