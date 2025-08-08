快訊

大學生近半念科技 語文學門明顯衰退 商管、餐旅也減少

今晴朗酷熱防中暑 吳德榮：楊柳侵台機率稍降 不排除半途夭折

聯強下修2025年全年展望

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

聯強（2347）昨（8）日舉行法說會，聯強副總裁杜書全指出，對下半年實際營運有信心，但仍涉及匯率波動問題。從2025全年度來看，儘管下半年在商用IT業務成長下，預計營收維持去年度水準沒問題，但因上半年已有大筆應收帳款提列，杜書全坦言，「今年應該會滿辛苦，2025不容易達到去年績效。」

聯強原預期今年營運優於去年，昨天杜書全一席話，等同下修全年展望。

聯強7日公布今年第2季財報，稅後純益13.15億元，季減28.02%、年減27.98%，單季每股純益（EPS）0.79元，表現不如預期，導致8日股價下挫，終場收在64.6元，下跌2.5元、跌幅3.73%。

杜書全在法說會開場時指出，「跟外界說聲抱歉，從聯強股價表現來看，大家有些失望。」

杜書全解釋，匯率問題有些直接與間接影響，聯強主要生意都在亞太區各國，匯率是看台幣與亞幣，而近期新台幣獨強，影響我們各地生意，在實務經營面沒影響，但轉換回台幣就有影響。

聯強今年第2季營業費用大幅提列高風險應收帳款備抵，導致營業淨利下滑至14億元、年減32%。杜書全指出，該筆提列目前還在訴訟當中，過程需要相當時間，預計短時間內不會迴轉。

延伸閱讀

星亞視覺11日上櫃、中籤率0.3%搶眼 上半年 EPS 2元展穩健營運

聲寶財報／第2季 EPS 衰退至0.36元 仍積極布局多角化經營

振樺電財報／上半年EPS創同期新高達12.27元 賺逾一股本

沛波財報／上半年EPS 0.79元 下半年營運展望審慎樂觀

相關新聞

台積電前7月營收 首突破2兆

台積電昨日公布七月合併營收三千二百三十一點六六億元，月增百分之廿二點五、年增百分之廿五點八，受惠人工智慧（ＡＩ）相關應用...

台達電7月營收攀峰 AI伺服器電源、液冷系統出貨火熱

AI需求驅動，台達電昨（8）日公布今年7月營收453.97億元，月增7.5%、年增21.58%，創單月新高，主要受惠AI...

廣達前七個月營收站上兆元 法人看好AI伺服器領先地位

廣達昨（8）日公布7月營收1,583.42億元，為同期新高，月減16.6%，年增27.4%。法人預期，廣達在AI伺服器領...

華碩7月營收月減20% 和碩減2%

華碩昨（8）日公布7月集團營收548.7億元，月減20%、年增15.9%。

台積營收創最強7月 前七月首度突破2兆元

受惠人工智慧（AI）相關應用需求成長，台積電昨（8）日公布今年7月營收3,231.6億元，月增22.5%，年增25.8%...

亞翔7月營收月跳增18%

無塵室與機電工程大廠亞翔（6139）昨（8）日公布7月營收67.34億元，為近一年新高，月增18.81%，年減0.45%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。