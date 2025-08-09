亞翔7月營收月跳增18%
無塵室與機電工程大廠亞翔（6139）昨（8）日公布7月營收67.34億元，為近一年新高，月增18.81%，年減0.45%；亞翔同時召開董事會，決議投入5,000萬星元（約新台幣11.5億元），在新加坡設立全資子公司L&K ENGINEERING PTE.LTD，公司指出，此舉將強化東南亞市場布局，擴大業務範疇。
亞翔累計今年前七月營收337.87億元，年減24.42%。
亞翔7月營收顯著成長，顯示隨著大型在建工程進入施工高峰期，部分訂單認列進度加快，有效挹注當月營收。儘管累計前7月營收因去年同期基期較高及專案認列時程差異而呈現年減，但公司對下半年營運展望仍持審慎樂觀態度。
