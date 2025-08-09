緯穎第2季每股賺65.23元

受惠AI伺服器需求暢旺，緯穎（6669）昨（8）日公布第2季稅後純益121.22億元，創單季新高，季增23.78%，年增158%，每股稅後純益（EPS）65.23元。

緯穎累計今年上半年稅後純益219.15億元，年增133%，EPS達117.93元。

緯穎董事會昨天也決議通過對美國子公司Wiwynn International Corporation現金增資5億美元（約新台幣146.27億元），持續擴大美國製造布局。另外，緯穎公告，以不超過40億元，在內湖區潭美段興建總部大樓。

緯穎同步公布7月營收845.29億元，月減1.49%，年增1.72倍，累計今年前七個月營收4,759.28億元，年增1.67倍，均為同期新高。

緯穎總經理林威遠先前表示，在美國德州設廠，是分散風險，與墨西哥廠形成雙子星廠，可彈性運用，因應關稅調配；現階段的狀況就是銷美產品自墨西哥出貨，若美國課關稅再機動調整。此外，因AI需求，電是重要資源，不宜在一個城市把電吸完，美、墨廠分散正好。德州廠將在第4季出貨。