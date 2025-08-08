GOGOLOOK營收／7月8,388萬元創同期新高 受惠多元產品線布局

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

信任科技服務商Gogolook（6902）8日公布7月合併營收，持續受惠於東南亞市場擴張與多元產品線布局，續創單月與累計同期新高。Gogolook 7月營收8,388萬元，月增3.8%，年增37.2%，創下歷史同期新高。今年1至7月累計營收達5.65億元，較去年同期成長21.5%，也是歷史同期新高。

展望2025年，Gogolook可望邁向營收與獲利成長雙軌並進的全新成長階段。隨著全球政治與經濟局勢動盪加劇，各國對資安與防詐服務的需求將迅速攀升。Gogolook的消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大核心業務將藉此契機全面加速擴張，推動公司今年重回高速成長軌道。

企業端方面，海內外多項合作案持續順利推進，收購ScamAdviser開始展現綜效、併入營收，預期成長增速較高。而台灣與全球政府皆積極打擊詐騙，透過立法要求企業共同承擔詐騙財損責任，成為企業採購防詐服務的強大推力，帶動金融業為首的企業客戶與各國政府接洽與合約洽談速度。

Gogolook 7月宣布與MetaAge邁達特策略結盟，提供企業客戶一站式、在地化的「數位信任與資安整合解決方案」，協助企業解決冒名困擾、辨識詐騙風險，搶攻高附加價值的企業資安防詐市場，加速Gogolook Watchmen在本地市場的推廣與客戶導入效率。三商美邦人壽導入Gogolook旗下數位防詐App Whoscall的「認證商家號碼」服務。Whoscall「認證商家號碼」目前已獲許多證券、金融機構以及生活消費企業採用，持續擴展與不同產業夥伴的合作。

金融科技方面，袋鼠金融更加強將流量轉換成營收，加上創新服務順利推進，亦可望維持高成長。Gogolook也透過普惠金融創新服務「JUJI招財麻吉」受到消費者肯定，展現垂直金融領域布局初步成果，在持續優化獲客效率以及營收規模擴大下，金融科技事業可望更趨近損益平衡。

Gogolook持續投入AI防詐技術創新，並積極拓展海外市場，鎖定東南亞七億人口市場，同時也已布局歐美地區，並持續深化與國際組織、各國政府和大型企業的合作。數位廣告收入在2024年呈現低基期，成長動能緩步回升，今年在MAU持續提升下可望保持穩定或成長，而Whoscall訂閱收入將隨用戶數（MAU）成長穩健提升。

