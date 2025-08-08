亞翔砸11.5億元星國設子公司 布局東南亞市場版圖

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

無塵室與機電系統整合工程大廠亞翔（6139）8日召開董事會，決議通過將以新加坡幣5,000萬元（約新台幣11.5億元）設立全資子公司L&K ENGINEERING PTE.LTD，藉此因應營運需求並擴大業務範疇。亞翔表示，此舉是為了強化公司在東南亞市場的布局，進一步提升國際競爭力。

法人分析，亞翔近年來積極參與國內外大型公共工程與科技廠房建置，其中海外工程營收占比持續提升。此次選擇在新加坡設立子公司，除了新加坡本身就是東南亞的經濟中心，也可能著眼於當地高科技產業聚落的發展，為承接未來東南亞地區的半導體、資料中心等相關建廠工程預做準備。

法人看好，此項投資案可望成為亞翔擴展東南亞市場的重要跳板，有助於未來營運成長。

亞翔同日公布7月營收，單月營收67.34億元，創下近一年新高，月增18.81%，年減0.45%。累計今年前7月營收為337.87億元，年減24.42%。

