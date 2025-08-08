快訊

50%關稅點燃怒火…印度開出報復川普第一槍 這些產品不買了

川普拋關稅炸彈震驚全球 高盛點名：這兩檔台廠添利多

聯強法說會／為第2季獲利不如預期致歉 坦言今年不易達到去年績效

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

聯強（2347）8日舉行法說會，由於匯率影響加上大幅提列高風險應收帳款的備抵，導致第2季獲利表現不如預期，聯強副總裁杜書全指出，「跟外界說聲抱歉，從聯強股價表現來看，大家有些失望。」

展望後市，聯強預計下半年營收維持去年度水準沒問題，但因上半年已有大筆應收帳款提列，杜書全坦言今年應該會蠻辛苦，預計2025全年不容易達到去年的績效。

聯強今年第2季稅後純益13.15億元，季減28.02%、年減27.98%，單季每股純益（EPS）0.79元，表現不如預期，導致8日股價下挫，終場收在64.6元，下跌2.5元、跌幅3.73%。

針對第2季獲利不如預期，杜書全解釋，匯率問題有些直接與間接影響，聯強主要生意都在亞太區各國，匯率是看台幣與亞幣，而近期新台幣獨強，影響各地生意，在實務經營面沒影響，但轉換回台幣就有影響。

此外，聯強今年第2季營業費用大幅提列高風險應收帳款的備抵，導致營業淨利下滑至14億元、年減32%。杜書全指出，該筆提列目前還在訴訟當中，過程需要相當時間，預計短時間內不會迴轉。

展望後市，杜書全指出，從實際營運層面來看，對下半年營運有信心，但仍涉及匯率波動問題。從2025全年度來看，由於上半年已有大筆應收帳款提列，坦言今年應該會蠻辛苦，若跟去年相比，預計今年不容易達到去年的績效。

從業務面來看，聯強預估今年下半年半導體業務將恢復正常水準，預計表現與去年同期相當。商用IT業務下半年有望維持成長，尤其是AI伺服器將有很大的商機，將是商用業務主要成長動能。而在消費性IT、手機業務部分，預計表現相對持平；整體來看，聯強預估下半年營收有望維持去年同期水準。

聯強 匯率 新台幣

延伸閱讀

振樺電財報／上半年EPS創同期新高達12.27元 賺逾一股本

沛波財報／上半年EPS 0.79元 下半年營運展望審慎樂觀

緯軟財報／第2季獲利1.32億元 EPS 達1.8元

智邦第2季EPS 9.01元 下半年看俏

相關新聞

南亞科7月營收衝破站上50億元達53.53億元 3年來新高

南亞科今（8）日公布7月合併營收受惠合約價調漲及出貨量拉升，站上50億元，達53.52億元，為3年來新高，月增31.4%...

文曄7月營收939億元大增49% 晶片稅將全數轉嫁

電子元件通路商文曄今日公布7月合併營收約939億元，月增約49%；累計今年前七月合併營收約6,008億元，年增13%。

聯發科營收／7月432億元、月減逾二成 為近7個月低點

晶片大廠聯發科（2454）於8日公布7月業績432.2億元，月減23.4％、年減5.2％，為近7個月低點。

緯創營收／7月1917億元 前7月合計已突破「兆元」關卡

代工大廠緯創（3231）8日公布，7月營收達1,917.26億元、月減8.4%、年增122.4%，客戶需求維持強勁，挹注...

華碩營收／7月548億元 月減近兩成寫近期新低

PC品牌大廠華碩（2357）8日公布今年7月營收，單月集團營收為548.71億元，月減19.98%、年增15.94%，為...

群聯營收／7月56億元、創同期新高 PCIe SSD 出貨年增43%

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片大廠群聯（8299）8日公布2025年7月合併營收達56.88億元，月減...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。