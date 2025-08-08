聯強法說會／為第2季獲利不如預期致歉 坦言今年不易達到去年績效

聯強（2347）8日舉行法說會，由於匯率影響加上大幅提列高風險應收帳款的備抵，導致第2季獲利表現不如預期，聯強副總裁杜書全指出，「跟外界說聲抱歉，從聯強股價表現來看，大家有些失望。」

展望後市，聯強預計下半年營收維持去年度水準沒問題，但因上半年已有大筆應收帳款提列，杜書全坦言今年應該會蠻辛苦，預計2025全年不容易達到去年的績效。

聯強今年第2季稅後純益13.15億元，季減28.02%、年減27.98%，單季每股純益（EPS）0.79元，表現不如預期，導致8日股價下挫，終場收在64.6元，下跌2.5元、跌幅3.73%。

針對第2季獲利不如預期，杜書全解釋，匯率問題有些直接與間接影響，聯強主要生意都在亞太區各國，匯率是看台幣與亞幣，而近期新台幣獨強，影響各地生意，在實務經營面沒影響，但轉換回台幣就有影響。

此外，聯強今年第2季營業費用大幅提列高風險應收帳款的備抵，導致營業淨利下滑至14億元、年減32%。杜書全指出，該筆提列目前還在訴訟當中，過程需要相當時間，預計短時間內不會迴轉。

展望後市，杜書全指出，從實際營運層面來看，對下半年營運有信心，但仍涉及匯率波動問題。從2025全年度來看，由於上半年已有大筆應收帳款提列，坦言今年應該會蠻辛苦，若跟去年相比，預計今年不容易達到去年的績效。

從業務面來看，聯強預估今年下半年半導體業務將恢復正常水準，預計表現與去年同期相當。商用IT業務下半年有望維持成長，尤其是AI伺服器將有很大的商機，將是商用業務主要成長動能。而在消費性IT、手機業務部分，預計表現相對持平；整體來看，聯強預估下半年營收有望維持去年同期水準。