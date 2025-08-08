偉訓提列力韡仲裁賠償備抵損失 第2季每股虧4.36元

快訊

中央社／ 台北8日電

偉訓今天傍晚召開重大訊息記者會表示，旗下持股77.25%的子公司力韡，遭客戶以產品瑕疵及出貨延遲為由提起商業仲裁，經國際爭端解決中心（ICDR）國際仲裁法庭裁定力韡須賠償淨額約2700萬美元（約新台幣7.91億元）。

偉訓副總經理林永祥表示，力韡營運規模不大，2024年占偉訓營收比重僅約3%；另外，因力韡2024年虧損，偉訓在半年報依國際會計準則IFRS 10號公報規定，一次性將子公司或有損失由母公司依持股比例認列。

由於一次性提列子公司力韡的商業仲裁裁定約新台幣7.91億元備抵損失，造成偉訓第2季財報驚見虧損。偉訓今天公告第2季歸屬母公司淨損約4.9億元，每股稅後淨損4.36元，創下7年多來首見單季虧損；上半年歸屬母公司淨損3.3億元，每股淨損2.94元。

偉訓表示，力韡的客戶於2021年以產品瑕疵及出貨延遲為由，對力韡在美國仲裁協會提起商業仲裁，力韡客戶原要求力韡賠償逾1800萬美元，之後將求償金額增加至約1.43億美元。本案經ICDR國際仲裁法庭裁定，於台灣時間7月31日由美國律師轉送仲裁結果，子公司力韡須賠償淨額約2700萬美元。

偉訓強調，此次力韡的仲裁結果，對偉訓財務面與業務面無重大影響，後續力韡將委任律師專家協助相關法律作業，爭取實際損失降低。

對偉訓而言，此項備抵損失屬於會計上一次性提列，尚無現金支出。提列備抵損失後，偉訓合併淨值為32億元，每股淨值28.3元，整體財務體質仍維持健全。

