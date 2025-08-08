聯強營收／7月316億元、年減12% 台幣升值+中國大陸市場表現不佳影響

聯強（2347）公告2025年7月合併營收為316億元，受台幣升值與中國大陸市場不佳的雙重影響，年減12%。若排除匯率影響數，在固定匯率下，則較去年同期略減3%。

聯強7月營收下滑，主要受到台幣升值以及中國大陸市場下滑影響。中國大陸7月份不論商用或消費市場皆大幅下滑，原幣角度整體年減三成。除中國大陸外，其他地區都有不錯的表現，其中紐澳創同期歷史新高，年增12%；台灣在各類產品同步上揚帶動下，整體年增20%。香港也較去年同期成長6%，印尼約略持平。

從四大業務領域角度，商用加值業務與資訊消費業務受到中國大陸大幅下滑的影響，分別年減16%與21%。通訊產品因印尼/台灣/香港等地需求強勁，大幅年增23%，並創7年來新高。半導體業務逐漸回穩，小幅下滑3%。