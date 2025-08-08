國巨營收／7月106億元 月減3.7％、年減3.2％

被動元件大廠國巨（2327）8日公布2025年7月份營運成果，單月營收106.47 億元，月減3.7％，年減3.26％，若以美元換算，單月營收較上月減少2.23％，較去年同期增加 6.96％；累計2025年前七月合併營收為745.22億元，較去年同期增加5.07％，若以美元換算，較去年同期增加6.74％。

國巨表示，7月份合併營收較上月略為下滑，主要是客戶6月份拉貨動能優於預期，利基型產品與AI相關應用之需求仍維持強勁動能。

展望未來，國巨指出，儘管地緣政治上的重大不確定性依然存在，但客戶庫存已達到健康水準，惟公司仍將審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。

針對市況，國巨先前曾說，在AI相關的通訊、運算領域，市場都相當蓬勃，另外也看到中國大陸電動車有復甦的跡象，因此旗下積層陶瓷電容和晶片電阻等產品，廣泛用在該些領域，都將挹注出貨量的提升。