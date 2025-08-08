南亞科7月營收衝破站上50億元達53.53億元 3年來新高

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
南亞科總經理李培瑛。圖／聯合報系資料照片
南亞科總經理李培瑛。圖／聯合報系資料照片

南亞科今（8）日公布7月合併營收受惠合約價調漲及出貨量拉升，站上50億元，達53.52億元，為3年來新高，月增31.4%、年增率近95%；今年前七月累計營收為230.66億元，累計年增率4.1%。

南亞科總經理李培瑛稍早釋出對下半年DRAM景氣展望時強調，非人工智慧（AI）市場在今年第2季底已見觸底，DRAM價格開始回升；同時HBM與LPDDR5等高階產品需求穩定成長，整體供應鏈亦同步進行產能調整與庫存修正，有利價格續揚。他強調，雖然南亞科第2季仍處虧損，但漲價趨勢已反映在第3季合約價，預期本季銷售量與平均售價都將明顯改善，將成為營運轉折點。

李培瑛強調，DRAM市況在6月止跌回升，第3季合約價談判進展順利，加上公司產能滿載、庫存快速去化，有信心本季毛利率轉正，但要實現單季轉盈仍「需要非常的努力」。他強調，第4季營運有機會正式擺脫虧損，全年拚告別七連虧。

至於近期中國長鑫擴產及美國對等關稅等外部變數，他認為影響有限。長鑫主攻中國大陸內需市場，產品集中於DDR5與LPDDR5 DRAM，與南亞科主力產品區隔明顯；對於晶片關稅議題，他則指出目前客戶並未出現強烈反應，僅需留意未來全球經濟是否因成本墊高而出現波動。

