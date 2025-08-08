緯穎財報／上半年每股賺117.93元 營收、獲利、盈餘倍增 創新高

快訊

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯穎。記者吳康瑋／攝影
緯穎。記者吳康瑋／攝影

緯穎（6669）8日公布第2季財報，受惠通用與AI伺服器需求暢旺，其單季稅後純益達121.22億元，季增23.78%、並且相較去年同期年增超過158.3%，每股純益65.23元，去年同期為26.85元；前二季稅後純益為新台幣219.16億元，年增133.1%。前二季每股盈餘為新台幣117.93元，高於去年同期的53.77元，而第2季合併營收、獲利、基本每股盈餘均倍數成長，並創歷史新高。

展望未來，緯穎認為，未來依舊是個挑戰及機會並存的世代，面臨全球局勢不確定性加劇挑戰，同時也隨著AI發展應用需求擴大，正逐步驅動著產業轉型，提升企業運營效率。而緯穎也將堅定對研發技術領先和創新的承諾，也持續培育且投資人才，並以穩健之態邁步向前，追求永續發展。

根據緯穎公布的財報顯示，第2季合併營收2,207.44億元，年增184.9%。毛利率達到8.6%，季減0.1個百分點、年減2.2個百分點；營益率7.2%，季增0.18個百分點，年減0.8個百分點；稅後淨利為 121.22億元，年增158.3%，每股盈餘仍達 65.23元，高於去年同期26.85元，年增142.9%。

緯穎解釋，第2季主要受惠通用伺服器與AI伺服器需求強勁，其中硬體產品銷貨收入成長幅度顯著超越產品設計開發收入(NRE一次性工程費用)增幅，推升毛利率表現。而受惠此經濟規模優勢，營益率在新台幣匯率急升下，仍較前幾季增加至7.2%。

緯穎同步公布，上半年度合併營收達新台幣3,913.99億元，年增166.1%。稅後純益為新台幣219.16億元，年增133.1%。毛利率為8.6%，營益率為7.1%，稅後淨利率為5.6%。基本每股盈餘為新台幣117.93元，高於去年同期的53.77元。2025年上半年度，合併營收已超越去年全年營收，合併營收、獲利、基本每股盈餘均倍數成長，創歷史新高。

展望未來，緯穎持續看好雲端產業與AI伺服器長期需求成長，並持續投資深化資料中心技術與產品開發。團隊也於今日宣布，為滿足公司業務成長帶來的辦公與研發空間需求，本次董事會通過臺北市總部大樓興建工程預算新台幣40億元，並對美國子公司Wiwynn International Corporation 增資美金5億元以充實自有營運資金，優化財務結構。

