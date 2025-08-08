技嘉營收／7月276億元、月增8.8% 創同期新高
技嘉（2376）8日公布7月營收276.9億元，創同期新高，月增8.8%，年增45.5%，累計前七個月營收為 1,957.04億元，年增32.1%。
技嘉已成功取得多家客戶訂單。其中，日本客戶Datasection Inc.日前公告下單採購技嘉旗下技鋼，供應625台搭載輝達（NVIDIA）B200的AI伺服器，預計於7至8月交貨，將用於大阪的SuperCluster叢集式超級運算中心建置，為技嘉第3季業績注入新動能。
技嘉董事長葉培城之前表示，上半年營運表現優於預期，對下半年仍持審慎樂觀的看法，之前是有部分急單效應，但急單主要是來自因應關稅的美國市場，其他地方包括歐洲與亞洲等地的AI伺服器市場，將在下半年進入出貨旺季，因此，審慎樂觀看待下半年的業績表現。
葉培城認為，全球景氣面臨挑戰，但AI伺服器、主機板與顯示卡等是高單價、高附加價值的產品，仍將挹注成長動能，加上美國新廠的AI伺服器組裝線將在下半年導入，有望進一步強化區域供應鏈韌性，降低貿易戰的衝擊，還可以搶占雲端服務供應商（CSP）與企業客戶訂單。美國市場觀望情緒雖存在，但只要關稅未出現重大變數，下半年應可穩步推進。
