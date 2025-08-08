快訊

獨／斥資500億元！台壽標下航空城土地 將蓋桃園巨蛋型場館

為何庫克贏關稅豁免 陳立武卻成新箭靶？川普差別待遇取決「這步驟」

微星財報／第2每股賺1.59元 新品推出將推升下半年表現

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

微星（2377）8日公布第2季稅後純益13.42億元，季增24.6%，年減36.27%；第2季每股稅後純益（EPS）為1.59元，低於去年同期的2.49元。下半年進入傳統旺季，業績可望優於上半年。

微星上半年稅後純益24.19億元，年減47.3%，上半年EPS為2.86元，去年同期為5.44元。

微星7月營收193.46億元，月減1.10%，年增22.03%，今年前七個月營收1,342.03億元，年增21.83%。

法人預估，微星下半年營運將優於上半年，主因是新一代顯卡、桌上型電腦、筆記型電腦等新品陸續推出，根據產品轉換周期估算，第3季新產品將成為銷售主力，有望進一步推升營收與獲利。

微星之前表示，輝達（NVIDIA）RTX 50系列產品上半年才陸續推出，預期新品滲透需要三到六個月的轉換期，預期第3季之後產品線才會逐步替換至新產品為主，加上主力市場歐美下半年也進入旺季，有望進一步推升電競業務的需求。

微星目前板卡產品主要於桃園廠生產，已設置八條SMT產線以強化產能；其他產品則透過越南與泰國的合作廠商生產支援，分散地緣風險。伺服器業務方面，目前仍以台灣出貨為主，但也已在美國設立據點，未來美國廠的自製比重可望達到六成，其餘將委由配合廠商代工，以優化供應鏈效率與成本結構。

微星 營收

延伸閱讀

沛波財報／上半年EPS 0.79元 下半年營運展望審慎樂觀

緯軟財報／第2季獲利1.32億元 EPS 達1.8元

智邦第2季EPS 9.01元 下半年看俏

光聖第2季EPS 2.59元 華星光0.67元

相關新聞

緯創營收／7月1917億元 前7月合計已突破「兆元」關卡

代工大廠緯創（3231）8日公布，7月營收達1,917.26億元、月減8.4%、年增122.4%，客戶需求維持強勁，挹注...

南亞科7月營收衝破站上50億元達53.53億元 3年來新高

南亞科今（8）日公布7月合併營收受惠合約價調漲及出貨量拉升，站上50億元，達53.52億元，為3年來新高，月增31.4%...

文曄7月營收939億元大增49% 晶片稅將全數轉嫁

電子元件通路商文曄今日公布7月合併營收約939億元，月增約49%；累計今年前七月合併營收約6,008億元，年增13%。

聯發科營收／7月432億元、月減逾二成 為近7個月低點

晶片大廠聯發科（2454）於8日公布7月業績432.2億元，月減23.4％、年減5.2％，為近7個月低點。

華碩營收／7月548億元 月減近兩成寫近期新低

PC品牌大廠華碩（2357）8日公布今年7月營收，單月集團營收為548.71億元，月減19.98%、年增15.94%，為...

群聯營收／7月56億元、創同期新高 PCIe SSD 出貨年增43%

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片大廠群聯（8299）8日公布2025年7月合併營收達56.88億元，月減...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。