微星財報／第2每股賺1.59元 新品推出將推升下半年表現

微星（2377）8日公布第2季稅後純益13.42億元，季增24.6%，年減36.27%；第2季每股稅後純益（EPS）為1.59元，低於去年同期的2.49元。下半年進入傳統旺季，業績可望優於上半年。

微星上半年稅後純益24.19億元，年減47.3%，上半年EPS為2.86元，去年同期為5.44元。

微星7月營收193.46億元，月減1.10%，年增22.03%，今年前七個月營收1,342.03億元，年增21.83%。

法人預估，微星下半年營運將優於上半年，主因是新一代顯卡、桌上型電腦、筆記型電腦等新品陸續推出，根據產品轉換周期估算，第3季新產品將成為銷售主力，有望進一步推升營收與獲利。

微星之前表示，輝達（NVIDIA）RTX 50系列產品上半年才陸續推出，預期新品滲透需要三到六個月的轉換期，預期第3季之後產品線才會逐步替換至新產品為主，加上主力市場歐美下半年也進入旺季，有望進一步推升電競業務的需求。

微星目前板卡產品主要於桃園廠生產，已設置八條SMT產線以強化產能；其他產品則透過越南與泰國的合作廠商生產支援，分散地緣風險。伺服器業務方面，目前仍以台灣出貨為主，但也已在美國設立據點，未來美國廠的自製比重可望達到六成，其餘將委由配合廠商代工，以優化供應鏈效率與成本結構。