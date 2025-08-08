快訊

獨／斥資500億元！台壽標下航空城土地 將蓋桃園巨蛋型場館

為何庫克贏關稅豁免 陳立武卻成新箭靶？川普差別待遇取決「這步驟」

汎銓Q2本業獲利明顯精進 7月營收衝1.91億元續創單月新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
汎銓董事長柳紀綸（右）與汎銓美公司子公司執行長柳淳浩。記者簡永祥／攝影
汎銓董事長柳紀綸（右）與汎銓美公司子公司執行長柳淳浩。記者簡永祥／攝影

材料分析大廠今日公布第季2季財報 ，受惠AI及矽光子案量提升，第2季單季營業利益轉盈，不過匯兌損失侵蝕獲利，單季每股虧損0.28元，若排除匯兌損失，第2季營運獲利轉盈。

汎銓也同步公布7月合併營收，再創單月新高，單月突破1.9億元達1.91億元，月增2.1、年增5.4%，由於海外布局8月後才全面展開，預料營收有機會呈現逐月墊高格局，有利明年獲利重回歷史高峰甚至挑戰超越新高。

汎銓2季合併營收5.45億元，季增17.3％、年增7.0％，創歷年單季新高，營業利益4328萬元，為近四季高點，但因新台幣升值產生業外匯兌評價損失約3332萬元，影響每股純益0.64元，使第2季稅後虧損1468萬元，每股虧損0.28元，若排除匯兌損失干擾，第2季營運獲利轉盈。

汎銓表示，受惠半導體相關客戶投入先進製程、先進封裝技術研發，加上美系AI晶片客戶AI IC驗證分析需求提升，推升旗下材料分析(MA)、AI晶片暨矽光子分析委案量進一步提振，帶動2025年第二季毛利率達26％，季增13個百分點，營業淨利由虧轉盈，展現本業獲利能力良好精進。

汎銓7月合併營收達1.91億元，月增2.1％、年增5.4％，連續二月刷新單月歷史新高記錄，累計今年前七月合併營收12億元，年增6.67％，創歷年同期新高。

汎銓表示，公司積極布局材料分析(MA)、AI晶片暨矽光子檢測分析關鍵技術門檻，提升整體檢測分析量能，其中，位於竹北的SAC-TEM Center新廠房預計將於第4季啟用，提供埃米世代製程研發所需的高解析、高穩定性與高品質分析能力，強化汎銓在材料分析(MA)市場地位，另一方面，隨著AI應用快速擴張，帶動AI晶片檢測需求明顯升溫，汎銓同步擴增AI專區服務規模，深化與AI晶片、半導體相關客戶服務黏著度，為未來營運注入多元成長動能。

展望未來營運，汎銓預期在「埃米世代製程材料分析」、「矽光子測試及光衰漏光斷光分析」、「AI客戶專區」三大業務動能齊步發威，隨著AI應用趨勢明確、先進製程技術邁入埃米時代，有望挹注檢測分析委案需求持續升溫。

汎銓同時擴大布局，在美國、深圳、日本設立營運據點，觀察國際半導體相關大廠相繼啟動美國、日本等地投資計畫，有助於創造旗下海外據點長期有利業務發展。

AI 營收

延伸閱讀

彭博：美課半導體100%關稅 恐重創依賴晶片的台灣經濟

輸美晶片與半導體100%關稅計畫 業者大感困惑

川普提前亮牌 晶片關稅100% 台積豁免 預示進一步顛覆全球科技鏈

川普半導體關稅發言含糊不清 留三大懸念

相關新聞

緯創營收／7月1917億元 前7月合計已突破「兆元」關卡

代工大廠緯創（3231）8日公布，7月營收達1,917.26億元、月減8.4%、年增122.4%，客戶需求維持強勁，挹注...

南亞科7月營收衝破站上50億元達53.53億元 3年來新高

南亞科今（8）日公布7月合併營收受惠合約價調漲及出貨量拉升，站上50億元，達53.52億元，為3年來新高，月增31.4%...

文曄7月營收939億元大增49% 晶片稅將全數轉嫁

電子元件通路商文曄今日公布7月合併營收約939億元，月增約49%；累計今年前七月合併營收約6,008億元，年增13%。

聯發科營收／7月432億元、月減逾二成 為近7個月低點

晶片大廠聯發科（2454）於8日公布7月業績432.2億元，月減23.4％、年減5.2％，為近7個月低點。

華碩營收／7月548億元 月減近兩成寫近期新低

PC品牌大廠華碩（2357）8日公布今年7月營收，單月集團營收為548.71億元，月減19.98%、年增15.94%，為...

群聯營收／7月56億元、創同期新高 PCIe SSD 出貨年增43%

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片大廠群聯（8299）8日公布2025年7月合併營收達56.88億元，月減...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。