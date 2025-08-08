聯發科營收／7月432億元、月減逾二成 為近7個月低點

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
聯發科。 聯合報系資料照
聯發科。 聯合報系資料照

晶片大廠聯發科（2454）於8日公布7月業績432.2億元，月減23.4％、年減5.2％，為近7個月低點。

聯發科累計前七月合併營收為3,469.01億元，年增13.2％。

聯發科先前預估，在新台幣兌美元為29比1的匯率計算基礎下，第3季新台幣營收將落在1,301億至1,400億元之間，季減7％至13％，年減1％至增長6％之間。而第3季美元計營收也將介於44.9億至48.3億美元間，季減1％至8％、年增10％到18％，單季毛利率預估為47％正負1.5個百分點。

聯發科提到，與第2季財報適用匯率基礎為1美元兌30.9元新台幣相比，匯率變動對其本季新台幣營收約有6％潛在影響。

展望第3季，聯發科執行長蔡力行指出，對於接下來天璣9500晶片與GB10超級晶片的量產感到振奮，並預期AI平板與車用晶片的成長動能將延續至本季，但由於部分需求已提前至上半年，而導致季節性有別以往，預期本季業績將季減。

但蔡力行同時認為，聯發科穩健地走在中長期成長軌道上。手機業務表現穩健，並持續拓展旗艦市場，預計今年旗艦手機營收將達30億美元，年增率超過40％。連網通訊產品組合包括Wi-Fi 7、5G數據機及10G GPON等，也持續擴大市占率，預期今年相關營收將強勁成長， 達到超過30億美元的規模。

此外，聯發科現有運算解決方案包含平板、Chromebook，及與輝達（NVIDIA）共同開發的GB10專案等，受惠於強勁的AI需求，今年也預計有超過八成的營收增幅，達到約10億美元規模。

營收 新台幣

