振樺電財報／上半年EPS創同期新高達12.27元 賺逾一股本

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦大廠振樺電（8114）獲利結構持續優化，第2季營收達58.34億元，年增83%，毛利率創高達51.68%；上半年營收逾倍成長至117.5億元，三率齊揚，EPS達歷史新高12.27元，賺逾一個股本。

振樺電2025年第2季合併營收為58.34億元，年增83%；其中線上線下解決方案（O2O Solutions）營收年增2%；而產業物聯研製中心（Embedded Foundry）則受惠於AI半導體檢測平台持續提前拉貨，帶動本季營收較去年同期大幅躍增約122%。以區域別而言，第2季營收成長主要仍由美洲地區所帶動，年增幅超過一倍，歐洲地區亦有雙位數成長，亞洲地區營收則為穩健小幅增長。

集團獲利表現持續強勁，系統品牌、醫療及場景定義智能設備等高毛利產品貢獻近八成營收，帶動第2季合併毛利率攀升至51.68%，年增7.3個百分點，再創歷史新高。

費用方面，儘管營收與獲利顯著成長帶動績效獎金提撥及維運成本大幅增長，致營業費用年增66%至1,412百萬元，營業淨利仍較去年同期成長183%達1,603百萬元。

業外方面，第2季匯兌損失為193百萬，少數股權486百萬，淨利歸屬於本公司業主為571百萬，EPS為5.67元，年增85.9%；上半年營收成長117%至11,753百萬元，營業利益同步勁揚，年成長逾三倍達3,261百萬元，累計EPS則為12.27元，年增172%。

展望後市，線上線下解決方案因應各系列場景應用的產品布局已趨完整，第2季營收印度通路接單相對穩定，歐洲專案進度陸續開花結果，預期將持續挹注營收成長。中東地區業績較第1季顯著回溫，惟地緣政治衝突未解，部分地區的專案時程或終端市場需求仍需進一步觀察。

而在集團自助解決方案業務方面，與全球電商龍頭主攻之線上購物線下退貨（BORIS）應用順利拓展至全球市場，目前已於歐美地區陸續放量建置。此外，美國政府推動的大眾運輸基礎建設專案仍持續進行並貢獻營收，整體營運成長潛力仍可期。

在產業物聯研製中心方面，傳統工控、Data Center在客戶庫存明顯去化後，業績均逐步回升，其中來自網通需求有機會回復至疫情前水準，智慧醫療則依然穩健貢獻營收獲利；AI半導體檢測方面，上半年提早拉貨的情形顯著，全新世代產品的銜接會存在顯著時間差，現有世代產品的升級與維運業務則需視客戶美國製造的布局進度而定。由於AI產業變化快速，公司將持續密切關注並依據客戶的發展做即時的動態調整。

在全球貿易環境持續受到關稅政策不確定性及新台幣外匯市場波動度劇烈升高影響下，振樺集團除持續仰賴「線上線下整合解決方案」（O2O Solutions）與「產業物聯研製中心」（Embedded Foundry）兩大引擎平衡業務發展及透過場景定義智能設備（Scenario-Defined Appliance, SDA）商業模式，在穩健獲利的基礎上，持續深化市場布局並探索更具成長潛力之應用場景。惟因應關稅之不確定性，原定下半年訂單顯著提前拉貨，增加未來季營收的波動。

此外，集團亦積極因應全球供應鏈重組之變動，加速推動北美地區產能擴充與維運能力布局以提升區域服務效率與營運彈性，進一步提升市場應變能力。

