聯發科營收／7月432億元寫近期新低 本季營收估將季減

IC設計龍頭聯發科（2454）8日公布7月合併營收為432.2億元，月減23.41%，年減5.24%，創2024年12月以來的低點。累計1至7月合併營收為3,469億元，年增達13.24%。

聯發科於先前法說會中預告，本季營收將季減，主因部分需求已於上半年提前反映。公司預估第3季營收將落在44.9億至48.3億美元區間，季減1%至8%，年增10%至18%；若以匯率1美元兌29元新台幣估算，營收將介於1,301億元至1,400億元，毛利率預估為47%±1.5個百分點。

展望後市，聯發科持續布局邊緣AI、資料中心與車用市場三大領域，力拚中長期成長動能。旗艦手機晶片天璣9400推升市占，全年旗艦手機營收預計年增逾40%，新一代天璣9500亦將於本季量產；NVIDIA（輝達）合作開發的GB10 AI晶片與C-X1智慧座艙晶片也將進入量產與送樣階段，搭配資料中心ASIC專案持續推進，將成為聯發科未來成長重要引擎。