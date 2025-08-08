樺漢營收／7月105億元、月減6.8％ 估第3季匯率影響可望收斂

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦大廠樺漢（6414）公布2025年7月自結合併營收達新台幣105.8億元，月減6.8％、年減10.1%；累計2025年1至7月合併營收達新台幣798.3億元，較去年同期略減1.2%，單月營收略有波動，累計營收仍接近去年同期水準，整體營運動能維持穩定。此外，樺漢表示，隨著第3季匯率波動可能趨於穩定，對營運面的影響可望逐步收斂。

樺漢三大事業體7月營收分別為工控設計事業營收達26.4億元，年增27.4%；品牌通路事業為42.1億元，年減12%，下降原因來自品牌事業體Kontron子公司 （JUMPtec）一次性處分，致使營收表現受限；系統整合事業37.3億元，年減24%。

其中，樺漢個體（含全資子公司）7月營收達16.1億元，年增34.3%。 聚焦利基型產品與高毛利價值業務之策略逐步奏效，工控設計事業體之業務需求增長、出貨順暢，業績明確增強，以及在AI邊緣運算、智慧零售與金融等應用領域，帶動出貨需求升溫，系統整合事業體於整合系統業務與客製化設備銷售呈現成長，逐月營運績效回穩。

樺漢因應美中關稅及全球貿易態勢，審慎評估匯率與關稅相關風險。隨著第3季匯率波動可能趨於穩定，對營運面的影響可望逐步收斂；而在關稅方面，儘管目前部分資通訊產品仍列於美國豁免清單。為降低潛在衝擊，樺漢已預作多元因應，包括強化與全球客戶的溝通機制，協助客戶因應新關稅情勢，以降低其成本壓力並維持市場競爭力。

同時，樺漢持續邁向高獲利政策，推動多元多角經營布局，全力推進ESaaS智慧方案平台應用，深化AIoT技術整合能力，預計全年仍可維持利潤穩定成長。下半年受美國客戶訂單挹注，年度業績發酵高成長，且優化全球供應鏈布局，製造基地已逐步移轉至海外總體競爭力及具有生產優勢之地區，不僅應對美歐出口需求，也兼顧成本效率與價格競爭力。

營收 樺漢

