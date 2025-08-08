快訊

住院後首露面！沈玉琳父親節公開全家福 真實狀態曝光

肝炎7年惡化成肝癌…6旬翁只聽朋友一句話 竟衝台大醫院暴打醫生

宏碁營收／7月220億元、年減5.9% 電競​及遊戲相關業務表現亮眼

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

PC品牌大廠宏碁（2353）8日公布2025年7月單月合併營收新台幣220.64億元，月減23.08%，受到匯率影響年減5.9%（以美金計年增4.8%）；累積前七月營收新台幣1,499.34億元，年增0.32%。

宏碁表示，集團營運亮點包括7月電競及遊戲相關產品及業務營收年增56%，以及累積前七月Chromebook營收年增7.8%。

宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占7月營收之40.8% ( 本月起計入振樺電（8114）營收 )、累積前七月營收之32.2%。

此外，宏碁將於9月3日於德國柏林舉行next@acer全球記者會，除了全產品線推出新品外，亦將發表橫跨硬體、軟體及服務的整合性AI解決方案。

營收 宏碁

延伸閱讀

長者作伙打電動！新北推銀髮電競課程

宏碁亞太地區年度盛事 「Acer Day 2025」登場

宏碁亞太地區年度盛事「Acer Day 2025」登場

電競名將ET征戰EVO 格鬥天王XV奪冠、餓狼傳說亞軍

相關新聞

緯創營收／7月1917億元 前7月合計已突破「兆元」關卡

代工大廠緯創（3231）8日公布，7月營收達1,917.26億元、月減8.4%、年增122.4%，客戶需求維持強勁，挹注...

文曄7月營收939億元大增49% 晶片稅將全數轉嫁

電子元件通路商文曄今日公布7月合併營收約939億元，月增約49%；累計今年前七月合併營收約6,008億元，年增13%。

聯發科營收／7月432億元、月減逾二成 為近7個月低點

晶片大廠聯發科（2454）於8日公布7月業績432.2億元，月減23.4％、年減5.2％，為近7個月低點。

華碩營收／7月548億元 月減近兩成寫近期新低

PC品牌大廠華碩（2357）8日公布今年7月營收，單月集團營收為548.71億元，月減19.98%、年增15.94%，為...

群聯營收／7月56億元、創同期新高 PCIe SSD 出貨年增43%

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片大廠群聯（8299）8日公布2025年7月合併營收達56.88億元，月減...

廣越營收／7月19億元、年減11.8% 主要受船期、匯率影響

廣越（4438）8日公布7月合併營收19.6億元，月增3.7%，年減11.8%，營收較去年同期減少主要受匯率與船期調整所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。