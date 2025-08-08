PC品牌大廠宏碁（2353）8日公布2025年7月單月合併營收新台幣220.64億元，月減23.08%，受到匯率影響年減5.9%（以美金計年增4.8%）；累積前七月營收新台幣1,499.34億元，年增0.32%。

宏碁表示，集團營運亮點包括7月電競及遊戲相關產品及業務營收年增56%，以及累積前七月Chromebook營收年增7.8%。

宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占7月營收之40.8% ( 本月起計入振樺電（8114）營收 )、累積前七月營收之32.2%。

此外，宏碁將於9月3日於德國柏林舉行next@acer全球記者會，除了全產品線推出新品外，亦將發表橫跨硬體、軟體及服務的整合性AI解決方案。