天鈺力拚下半年營收持平 敦泰第3季營收看增

面板驅動IC廠天鈺、敦泰和感測器廠原相未來營運展望不同調，天鈺表示，力求下半年營收能維持與上半年相當水準；敦泰看好第3季營收可望較第2季成長；原相預期，第3季美元營收將較第2季持平或微增。

天鈺、敦泰和原相下午舉行線上法人說明會，天鈺指出，第2季其他類的半導體產品營收創下新高，達到新台幣16.18億元，加上手機和電源管理晶片業績成長，推升整體第2季營收達50.76億元，季增8.91%。

天鈺第2季毛利率28.63%，較第1季下滑0.68個百分點；歸屬母公司淨利3.17億元，季減19.66%，每股純益2.62元。天鈺上半年營收97.38億元，年增11.34%，歸屬母公司淨利7.12億元，年減27.22%，每股純益5.88元。

展望未來，天鈺董事長林永杰說，中國補貼及提前拉貨效應減緩，不過，天鈺將推出新產品，並降低成本，減緩相關影響，力求下半年營收能夠維持與上半年相當水準。

電子紙產品方面，林永杰表示，第3季配合策略夥伴出貨，營收比重可望維持不錯水準，內部希望能夠擴大應用市場，如電子看板、電子相框等，朝向均衡發展。

至於半導體關稅的影響，林永杰說，天鈺產品直接出口美國少，目前評估影響不大。法人關心是否考慮實施庫藏股，林永杰表示，考慮股價與淨值關係，會在適當時間考慮實施庫藏股。

敦泰第2季在中國政策提升內需下，觸控及顯示產品出貨增長，推升季營收達30.52億元，季增2%；因新台幣升值影響，毛利率滑落至25.1%，較第1季下滑1.8個百分點，加上利息收入及政府補助減少影響，稅後淨利0.77億元，季減55.1%，每股純益0.36元。

敦泰董事長胡正大說，第3季營收可望保持成長趨勢，主要受惠中高階智慧手機新機發布、中國市場促銷備貨，以及平板電腦和工控等新專案陸續導入。

原相第2季因新台幣升值影響，季營收22.8億元，季減約2.9%；毛利率62.4%，較第1季上揚約0.3個百分點。受業外損失2.02億元衝擊，歸屬母公司淨利滑落至3.66億元，季減32.8%，每股純益2.51元。原相上半年歸屬母公司淨利9.12億元，年增17.12%，每股純益6.25元。

展望未來，原相預期，第3季滑鼠晶片客戶拉貨動能可能趨緩，不過，遊戲機感測產品可望季增逾1成，其他產品線也可望穩定成長；第3季美元營收將較第2季持平或微增，若新台幣持續升值，新台幣營收可能較第2季下滑，毛利率也將低於第2季水準。