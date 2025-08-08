Gogolook營收／7月0.84億元、年增37% 創同期新高

信任科技服務商Gogolook（6902）8日公布7月營收，持續受惠於東南亞市場擴張與多元產品線布局，續創單月與累計同期新高。

Gogolook 7月單月營收為0.84億元，年增37.2%，月增4%，並創下歷史同期最佳表現，累計前7月營收達5.65億元，年增21.5%，同步刷新歷史同期新高紀錄。

展望2025年，Gogolook表示，將邁向營收與獲利成長雙軌並進的全新成長階段。隨著全球政治與經濟局勢動盪加劇，各國對資安與防詐服務的需求將迅速攀升。Gogolook的消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大核心業務將藉此契機全面加速擴張，推動公司今年重回高速成長軌道。

Gogolook表示軟體業的特性是前期固定投入高，在營收成長時，成本增加的幅度遠小於營收成長，因此在Gogolook營收持續成長達到關鍵規模（critical mass），以及利用AI持續提升營運效率下，獲利表現可望顯著改善，2025年將迎向連續獲利的元年。

企業端方面，Gogolook表示指出，海內外多項合作案持續順利推進，加上收購ScamAdviser開始展現綜效、併入營收，預期成長增速較高。而台灣與全球政府皆積極打擊詐騙，透過立法要求企業共同承擔詐騙財損責任，成為企業採購防詐服務的強大推力，帶動金融業為首的企業客戶與各國政府接洽與合約洽談速度。

Gogolook 也於7月宣布與 IT 智能化最佳夥伴 MetaAge 邁達特（6112）策略結盟。Gogolook 將以旗下企業端防詐產品 Watchmen 商譽保護服務為基礎，結合 MetaAge 在 IT 資安產品代理與整合上的豐富資源與通路，提供企業客戶一站式、在地化的「數位信任與資安整合解決方案」，協助企業解決冒名困擾、辨識詐騙風險，搶攻高附加價值的企業資安防詐市場。

透過與邁達特的合作，Gogolook表示，將結合其 AI 防詐能力與邁達特在資安領域的整合經驗，為企業提供從前期諮詢、技術導入到維運服務的全套解決方案。邁達特擁有橫跨 AWS、Microsoft Azure、Google Cloud 三大公有雲代理身分，並代理眾多國際資安品牌，是台灣企業雲地整合的領導者。雙方合作將加速 Gogolook Watchmen 在本地市場的推廣與客戶導入效率。