緯創營收／7月1917億元 前7月合計已突破「兆元」關卡

代工大廠緯創（3231）8日公布，7月營收達1,917.26億元、月減8.4%、年增122.4%，客戶需求維持強勁，挹注集團營收相較去年同期有所攀升，而緯創合併前7個月營收達1兆895.02億元、年增92.7%。

隨著AI熱潮持續延燒，緯創也持續加速成長，而旗下竹北最新打造的全球營運總部也已正式啟用，這也標誌著公司在AI伺服器與智慧製造領域的關鍵布局已順利完成，隨著近年業績表現持續攀升，內部也持續看好成長主力「AI 伺服器」有機會三位數成長。

AI狂潮席捲全台，也帶動台股科技族群全面飆漲，其中，電子五哥的表現相當精彩。代工大廠緯創近年也不斷將自身獲利比重，朝更高毛利產品的方向進行調整，而團隊在林憲銘的帶領下，持續獲得龐大的訂單。搖身一變成為市場中表現最亮眼的當紅炸子雞，不僅大獲投信買盤青睞，也推升其股價向上展開攻勢，連創波段新高，也顯示出AI供應鏈，仍為台股盤面上最火熱的題材。事實上，緯創不僅作為輝達（NVIDIA）在AI伺服器方面的主要協力廠，也收穫來自超微（AMD）、英特爾的訂單，因此也讓營運表現不斷攀升。

針對集團去年財務報告的亮麗表現，董事長林憲銘表示，團隊在這一年以來，成功維持了財務比例的安全性，若以前一交易日的收盤價計算，目前的現金殖利率大約落在3.3左右，而從整體產業的角度來看，目前為止緯創的財報在整個產業中，也已算是發展較穩健的公司了，林憲銘重申，緯創團隊在這20多年來，持續朝著「對的」成長不斷方向，攜手市場持續邁進，而自己也會持續挺身而出、帶領大家邁向更高的水準。

面對大家的支持，林憲銘透露，自己認為，將整個公司經營好、為所有股東創造出更大的利益，這將是我們最核心的責任。面對股價的波動，他重申，「股價一定是會有他的定律，我們只能把基本面先做好，並把能做的都做好」，不過自己也相信「應該有的，後面也都會來！」而今年配股率已達到6成以上，與去年設定的目標一致，放在業界中來講，也是在平均值以上，整體表現與去年差不多，維持以前的水準，雖然去年盈餘6.1元僅達有史以來的第二高，不過今年配的3.8元是最高的成果，往後會朝比較高的方向去配發。