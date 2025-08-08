台灣大法說會／行動服務、家用寬頻、新科技三大引擎推升營運成長

台灣大（3045）8日舉行線上法說，總經理林之晨表示，行動服務、家用寬頻、新科技事業為推升營運三大引擎，其中新事業事業群營收年增13%，此外電信業務受惠4G升轉5G月租成長45%，未來三大引擎將持續扮演推升營運成長關鍵。

林之晨表示，行動服務、家用寬頻、新科技事業營收穩健成長，第2季貢獻營收年增率分別為2%、6%、13%，電信營業利益受惠合併綜效及新科技事業，年增13%，帶動整體營業利益年增4%。

林之晨表示，智慧手機平均帳單金額（ARPU）來到670元，智慧手機5G滲透率42.5%，4G升轉5G月租成長45%，寬頻業務部分受惠台媒及好速成双，推升300M以上高速年增32%，寬頻滲透率77.4%，領先業界，更推升寬頻上網營收。

新科技事業成為推升營運成長的第三個引擎，林之晨表示，電信帳單代收付、電動車充電服務、遊戲事業、電信金融、虛擬資產交易所TWEX的Web 3布局以及品牌電商，推升新科技年增13%，momo則因市場競爭激烈，營收衰退，但有購會員數及商品毛利率都較去年同期成長。

今年第2季台灣大來自電信貢獻營收44%，貢獻EBITDA占81%，零售占營收55%，占EBITDA為11%。

展望未來，林之晨表示將持續以穩固電信本業基礎、擴展 Telco+電信新服務以及發展Telco+Tech科技電信事業等三大核心策略，推動長期成長，並提升現金流。

林之晨表示，近期台灣大獨家推出的OTT多享方案，有效提升用戶消費與黏著度；TWEX 虛擬資產交易平台的啟動也讓台灣大在Web3領域占得先機；AI資料中心即將啟用，是AI發展藍圖中的關鍵一環。

台灣大第2季營收474.7億元，季減1%，年減1%，稅後純益32.9億元，季減一成，年增2%，每股純益1.09元，累計上半年營收956.4億元，較去年同期持平，稅後純益69.4億元，年增12%，每股純益2.3元。

台灣大7日董事會也通過參加WeMo現金增資，每股9.49元，交易金額為3億元，持有WeMo約13.9%股權。