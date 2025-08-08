和碩營收／7月771億元、月減2.1% 靜待iPhone 17新機動能

和碩（4938）8日公布今年7月營收為771.03億元，月減2.13%、年減20.12%，為近一年單月新低，相較去年同期衰退，主要是因消費性電子業務下滑所致，展望後市，法人預估，隨著蘋果將於9月發表iPhone 17系列新機，將帶動和碩第3季營收成長。

累計和碩今年前七個月營收達6,168.73億元，年增2.7%；和碩今年7月營收相比去年同期下滑，主要是因消費性電子業務所致，但從今年第3季整季度來看，預期和碩消費性電子業務動能仍是優於去年同期。

和碩今年7月NB出貨75萬台，月減24.24%。和碩筆電大客戶華碩（2357）因應美國關稅風險，於上半年度大量拉貨至北美市場，同步帶動和碩今年NB出貨量。隨著提前拉貨潮結束，下半年度NB動能仍需看美國關稅政策走向。

和碩共同執行長鄭光志先前分析，關稅豁免期90天內，客戶提前拉貨至美國，使和碩今年上半年表現優於預期，但也因客戶提前拉貨，加上關稅豁免期將於7月結束，是否影響下半年需求須持續觀察，對下半年謹慎看待。

和碩將於8月13日釋出第2季財報，屆時將釋出下半年度展望。

不過，和碩共同執行長鄧國彥先前強調，產業淡旺季沒變，下半年一定比上半年好。從和碩三大產品線來看，資訊產品隨著AI PC應用越來越多，市場預估今年整體PC市場將成長5-10%，和碩希望比這個成長率更好一點。

消費性電子產品方面，鄧國彥表示，去年表現比較平淡，今年下半年因為有新遊戲機和物聯網產品發表，希望能穩定成長；通訊產品上半年處於淡季，智慧手機將於9月發表新機種，會跟客戶繼續努力，希望下半年整體營運有機會「拉尾盤」。