三集瑞營收／7月年減22% 客戶提前拉貨致短期降溫、全年展望不變

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

被動元件電感大廠三集瑞-KY（6862）8日公布7月合併營收為新台幣1.5億元，月減11.73%、年減22.09%。公司表示，營收下滑主因包括客戶於豁免期內提前拉貨，以及美中關稅政策未明，導致市場下單趨於保守觀望。

儘管7月單月表現受壓，累計今年前7月合併營收達14.09億元，仍較去年同期成長15.72%，維持雙位數年增幅。公司強調，在AI伺服器、NB/PC與車用等主力應用市場需求持續升溫下，全年營運仍可望穩健成長。

三集瑞指出，近期美國陸續公布對中國大陸等國的關稅方案，但中國大陸方面仍在談判階段尚未釋出細節，公司主力產能位於中國大陸，導致客戶對未來出貨安排轉趨謹慎，並已於6月起拉高庫存、放緩下單節奏。為降低風險，三集瑞正加快東南亞產能布局，預計第3季底完成泰國土地簽約，並啟動建廠計畫，最快2026年上半年投入量產。

展望後市，公司看好美中關稅明朗化後，將帶動拉貨動能回溫。特別是在AI伺服器領域，TLVR架構用電感數量是傳統伺服器的2倍以上，平均單價亦為一般產品5倍，市場成長將有助提升整體營運動能。

三集瑞強調，將持續推進微型模壓電感、一體成型TLVR與客製化電源解決方案的開發，並積極強化與輝達（NVIDIA）、高通、超微（AMD）等國際大廠合作，擴展AI、雲端與工業機器人等新興應用市場布局。

營收 伺服器

