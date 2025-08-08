華碩營收／7月548億元 月減近兩成寫近期新低

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩。記者吳康瑋／攝影
PC品牌大廠華碩（2357）8日公布今年7月營收，單月集團營收為548.71億元，月減19.98%、年增15.94%，為近5個月新低。

累計華碩今年前七個月集團營收為3,905.72億元、年增24.41%；在品牌營收方面，華碩今年7月為507.32億元、年增15.29%。累計華碩今年前七月為3,599.38億元、年增22.29%。

華碩將於8月13日舉行法說會，屆時將公布上半年財報及釋出下半年度展望。

為了因應美國關稅影響，華碩於今年上半年大量拉貨至美國市場，加上搭載輝達（NVIDIA）RTX 50系列平台的電競NB上市，帶動華碩當季PC出貨量大增。根據研調機構IDC數據顯示，華碩今年第2季全球PC出貨量年增16.7%、達490萬台，市占率較去年同期的6.6%擴大到7.2%。

展望下半年，華碩共同執行長胡書賓先前指出，受到地緣政治和關稅政策變化影響，市場對下半年需求的看法轉趨保守，整體PC產業下半年面臨不確定性，牽涉到隨時變化的關稅政策發展。但華碩在AI PC和電競等高階應用領域具備領先實力，相關產品出貨和市占率維持成長動能，預期今年可以超越市場平均成長率。

