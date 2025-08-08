台達電7月營收逾453億元攀新高 股價創637元新高

AI動能持續強勁，台達電今天公布7月營收新台幣453.97億元，年增21.6%，較6月成長7.6%，打破3月寫下的紀錄434.43億元，再創單月新高。

台達電今天股價同步攻高，終場上漲14元或2.25%，收在637元，續創歷史新天價，過去短短2個月，台達電股價從不到400元起漲，波段漲幅已達60%。

根據台達電統計，受惠AI伺服器電源出貨帶動，7月電源及零組件部門占營收比重達53%，超過一半；另外台達電的AI資料中心液冷方案出貨，7月基礎設施部門營收占比31%。累積台達電前7月營收2883.52億元，年增率24.2%。

台達電董事長鄭平上月底在法說會中表示，「今年其實只有AI好」，不過由於AI動能太強大，激勵公司上半年營運成長；展望下半年，他認為美國大型CSP（雲端服務供應商）資本支出持續，台達電營運成長應該沒有太大問題。