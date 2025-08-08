台達電營收／7月453億元、月增7.5% 創單月新高

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

台達電（2308）8日公布7月營收453.97億元，月增7.5%、年增21.58%，創單月新高，主要受惠AI伺服器電源及液冷系統出貨帶動。

台達電累計今年前七月營收2,883.51億元，年增24.25%。台達電今天股價大漲14元，終場收新天價637元，漲幅2.25%。

法人看好，台達電受惠電源架構將在未來幾年出現升級，大幅帶動內涵價值提升，成為AI伺服器迭代下的主要受惠者。特別是電源櫃的出現，更可提升系統能源效率4~5個百分點至92%以上，成為未來伺服器升規的焦點。

其中，台達電的HVDC電源櫃設計，每櫃可支援0.8-1.0MW的IT機櫃耗電量，有望自2026年起獲得採用。輝達（ NVIDIA）則已宣布將自2027年開始導入800V HVDC架構。

台達電董事長鄭平日前在法說會上表示，AI資料中心需求將是台達電核心成長引擎，主要超大規模雲端服務供應商（CSP）資本支出持續攀升，第2季業績強勁，印證AI發展競爭升溫，看好這樣的趨勢將延續至明年。

AI 台達電

