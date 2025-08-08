富采法說會／組織再造、范進雍掌舵 明年起正式營運、衝刺高價值應用
富采投控（3714）為加速組織整合與提升營運效率，宣布將旗下兩大子公司晶元光電與隆達電子合併，成立「富采光電」，預計於2026年1月1日正式運作。富采表示，此合併案旨在推動「雙加值引擎」轉型策略，鎖定車用、先進顯示、智能感測與AI光通訊等高價值「3+1」應用領域，藉此強化市場競爭力。
為配合此新策略，富采投控董事會通過重要人事案，現任隆達董事長范進雍將於2025年10月1日起接任富采光電董事長，並在2026年1月1日合併完成後，兼任總經理職務。
新成立的富采光電將延續「One Ennostar」核心精神，整合供應鏈與後勤資源，並設立「新事業單位」與「前瞻技術研究中心」，加速AI光通訊和次世代技術的研發與應用。
此外，現任富采投控策略長蘇峯正於同日卸任，轉任集團顧問。富采指出，未來將以「與光同行，驅動創新；智慧永續，照亮未來」為願景，持續推動「雙加值引擎」策略，打造具國際競爭力的光電整合解決方案平台。
