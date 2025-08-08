快訊

他在高鐵「這1站」下車 見人潮少得可憐開酸：根本蚊子館

國安私菸案吳宗憲辯「長官叫我帶進來」 審判長斥：是誰都沒講

台積電內鬼案震驚全球 前工程師憂「外洩機密」恐涉及輝達、AMD

富采法說會／組織再造、范進雍掌舵 明年起正式營運、衝刺高價值應用

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

富采投控（3714）為加速組織整合與提升營運效率，宣布將旗下兩大子公司晶元光電與隆達電子合併，成立「富采光電」，預計於2026年1月1日正式運作。富采表示，此合併案旨在推動「雙加值引擎」轉型策略，鎖定車用、先進顯示、智能感測與AI光通訊等高價值「3+1」應用領域，藉此強化市場競爭力。

為配合此新策略，富采投控董事會通過重要人事案，現任隆達董事長范進雍將於2025年10月1日起接任富采光電董事長，並在2026年1月1日合併完成後，兼任總經理職務。

新成立的富采光電將延續「One Ennostar」核心精神，整合供應鏈與後勤資源，並設立「新事業單位」與「前瞻技術研究中心」，加速AI光通訊和次世代技術的研發與應用。

此外，現任富采投控策略長蘇峯正於同日卸任，轉任集團顧問。富采指出，未來將以「與光同行，驅動創新；智慧永續，照亮未來」為願景，持續推動「雙加值引擎」策略，打造具國際競爭力的光電整合解決方案平台。

光電 董事長 光通訊

延伸閱讀

台南大片農地遭非法設置光電板 議員質疑市府沒有把關

嘉縣風災受損光電板 環保局：都已從滯洪池移除

台灣第二大甘藷產地要改種電？彰化大城說明會群情激憤 不歡而散

泓德能源攜手泰創工程 搶攻東南亞光電EPC市場

相關新聞

華碩營收／7月548億元 月減近兩成寫近期新低

PC品牌大廠華碩（2357）8日公布今年7月營收，單月集團營收為548.71億元，月減19.98%、年增15.94%，為...

群聯營收／7月56億元、創同期新高 PCIe SSD 出貨年增43%

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片大廠群聯（8299）8日公布2025年7月合併營收達56.88億元，月減...

廣越營收／7月19億元、年減11.8% 主要受船期、匯率影響

廣越（4438）8日公布7月合併營收19.6億元，月增3.7%，年減11.8%，營收較去年同期減少主要受匯率與船期調整所...

緯創營收／7月1917億元、創同期新高 前七個月突破兆元

緯創（3231）8日公布7月營收1,917.25億元，創同期新高，月減8.35%，年增122.44%，今年前七個月營收1...

光隆營收／7月8.67億元、創13個月新高 8日起實施庫藏股

光隆（8916）8日公告7月營收8.67億元，年增3.29%、月增17.2%，創下今年的高峰，並創下13個月新高；前七月...

閎暉財報／閎暉第2季5.9億元 EPS 0.12元

閎暉實業（3311）公布第2季財報，全球合併營收5.9億元，稅後純益836萬元，以加權平均流通在外股數計算，每股盈餘為0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。