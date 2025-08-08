榮惠營收／7月1.47億元 以美元計價仍呈持續成長
榮惠-KY創（6924）8日公布7月合併營收新台幣1.47億元，分別較今年6月的1.54億元與去年7月的1.55億元下滑4.16%與5.13%，董事長劉世璘指出，主因受到匯率波動影響，若以美金計價，7月營收498.6萬美元仍較去年同期成長4.77%，累計今年前7個月營收達新台幣10.15億元，也較去年同期成長4.61%，
劉世璘指出，榮惠-KY「少量多樣」、使各產品線皆能有效分散市場需求波動風險的營運特性，在7月營收表現發揮一定的效用，除深耕汽車應用市場外，消費性電子產品線的比重穩定提升，帶動整體市場布局更趨多元化。來自日本、中國大陸、香港等市場的穩定需求，是7月以美元計價營收仍能持續成長的關鍵因素。
