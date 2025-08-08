宏正營收／7月3.64億元、月減1% 旺季帶動可望推升下半年成長
宏正（6277）自動科技公布累計前7月營收27億元，年減3.4%，宏正表示，7月因受到關稅政策影響，廠商多持觀望態度。隨著關稅逐漸明朗，廠商已開始啟動拉貨動作，預期在旺季帶動下，有望推升2025年營收穩健成長。
宏正指出，7月合併營收自結數為3.64億元，月減1%，年減11%；全年合併營收自結數為27億元，年減3.4%。
單月營收方面，宏正表示，就產品別而言，IT架構管理解決方案年減12.5%、專業影音產品年減10.6%、USB周邊設備年減20.3%。以銷售區域觀察，亞洲年增1.6%、歐洲年減22.7%、美洲年減28.2%。
累積營收方面，宏正表示，IT架構管理解決方案年減4.37%、專業影音產品年減6.08%、USB周邊設備年減11.05%。以銷售區域觀察，亞洲年增0.3%、歐洲年減2.9%、美洲較去年同期減少18.1%。
