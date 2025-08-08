富采財報／第2季每股虧損1.19元 第3季聚焦車用與高階應用

富采（3714）控股8日舉行法說會並公布第2季財報。富采指出，受新台幣升值、產能利用率下滑及總體經濟不確定性等多重因素影響，單季每股稅後淨損擴大至1.19元，歸屬母公司淨損為8.8億元。儘管營運面臨壓力，公司仍強調將持續聚焦高附加價值產品布局，並樂觀看待下半年獲利能力有望改善。

富采表示，第2季合併營收57.4億元，雖較前一季微幅成長1.9%，但與去年同期相比則年減13.1%。公司說明，營收成長有限主要是受到客戶提前拉貨效應影響。此外，新台幣大幅升值與LED市場競爭加劇，導致毛利率降至6.9%，營業淨損率為14.5%。

展望第3季，富采預期整體市場需求將與第2季趨近。公司指出，雖然營運仍面臨匯率逆風，但隨著美國對各國關稅底定，客戶將重新備貨，預計下半年出貨將維持成長。富采將加大高毛利價值產品的出貨力道，目標是改善下半年的獲利能力，並持續投入研發，為明年的新產品競爭力做足準備。

在各產品線的未來布局上，富采強調將持續聚焦「3+1」策略領域，並以車用、感測與先進顯示為主要成長動能。

車用事業方面，儘管短期市場受到全球經濟與新能源車政策影響而低迷，但富采仍看好中長期展望，特別是每輛車Mini-LED使用量將大幅增加。富采指出，車用Mini-LED背光最快將在今年底顯著貢獻營收，而車外顯示與照明則預計於2027年開始有營收貢獻。

感測事業受惠於智慧穿戴新品提前拉貨，第2季營收呈現季增與年增。展望第3季，因提前拉貨效應，營收預估將季減個位數，但全年感測營收仍預期較去年成長個位數。富采表示，未來也將積極拓展工業自動化與生物感測等新應用。

此外，在先進顯示方面，Micro-LED透明顯示器產品預計於今年開始試量產，並對營收產生些微貢獻。富采預期2027年後，Micro-LED對顯示事業營收將有更顯著的貢獻。

至於背光事業，則受消費性電子市場疲弱影響，富采指出，將透過維持既有客戶市占率來穩定營收。第3季因年底促銷活動，TV背光營收預估微幅提升，公司也將持續爭取Mini-LED背光方案。