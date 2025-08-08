群聯營收／7月56億元、創同期新高 PCIe SSD 出貨年增43%

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片大廠群聯（8299）8日公布2025年7月合併營收達56.88億元，月減8.2%、年增21%，改寫歷年同期新高紀錄；累計今年前7月營收為374.16億元，亦為歷年同期次高，展現營運穩健成長。

執行長潘健成指出，受惠於全球AI與高速運算應用熱度不減，市場對高速、大容量儲存裝置的需求持續攀升，帶動公司7月PCIe SSD控制晶片出貨量年增達43%，累計前7月年增10%；NAND總位元出貨亦年增41%，累計年增8%，雙雙創下同期新高。

潘健成表示，目前NAND市場供應趨緊，公司將聚焦中高階應用與高附加價值產品，避免陷入價格競爭，並持續強化與全球客戶合作關係，確保產品品質與供貨穩定性。他也坦言，面對Substrate載板供應吃緊的挑戰，群聯已與合作夥伴密切協調，靈活調度產能與資源，以掌握終端需求變化，持續穩定出貨，滿足客戶訂單需求。