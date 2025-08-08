廣越營收／7月19億元、年減11.8% 主要受船期、匯率影響

廣越（4438）8日公布7月合併營收19.6億元，月增3.7%，年減11.8%，營收較去年同期減少主要受匯率與船期調整所致；累計前七月營收達95.1億元，年增9.1%，延續穩健成長動能。

公司表示，7月部分受船期調整影響的訂單已排入未來1至2個月內交付，全年出貨計畫與品牌拉貨需求均維持穩定增長，展望與先前相同，持續保持正向。

廣越董事長吳朝筆指出，廣越長期深耕高技術、高附加價值的機能服飾製程，並針對主要品牌客戶完成多元產地布局，具備高度抗壓體質與供應韌性。廣越是少數同時擁有國際大客戶與優勢產地配置的供應商，也因此在產業整併與市場變局中，競爭優勢日益明確。

公司進一步說明，現階段產業面臨的挑戰，已從「有沒有訂單」轉為「誰能穩定交貨」。廣越將持續以資本報酬率（ROE）為營運指標，推動「Icebreaking 計畫」，深化組織效率、優化接單策略與資本支出節奏，穩健強化營運體質。