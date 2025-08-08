光隆營收／7月8.67億元、創13個月新高 8日起實施庫藏股

光隆（8916）8日公告7月營收8.67億元，年增3.29%、月增17.2%，創下今年的高峰，並創下13個月新高；前七月營收49.66億元，年增2%。

光隆表示，以貿易幣別美元比較，成衣在主要產地越南與印尼的關稅確定並大幅下降，客戶下單意願趨於穩定，成衣全年業績仍有望略優去年，而羽絨原料上半年由美系客戶帶動, 下半年在日系客戶需求回歸，可持續保持雙位數成長，家紡全年則與去年持平 ; 至於獲利，雖有始料未及的匯損干擾，仍可保持季季盈利。

光隆董事會並通過，8日起至10月7日止實施庫藏股，總金額上限達3.69億元，預計買回4,000張，買回價格區間為每股35元至50元。光隆今日盤中股價反映庫藏股利多，收盤來到49元，上漲1.3元，漲幅2.73%。

光隆董事會已通過半年報，第2季受台幣陡升致業外產生匯損拖累，單季稅後純益1.01億元，年減58.9%，每股純益為0.67元，然而，在越南與印尼輸美關稅落地，有利下半年及之後的客戶下單意願穩定，在排除匯率因素，成衣全年業績有望勝去年。

光隆第2季合併營收24.3億元，季增45.7%，年減3.4%，營業利益2.39億元，季增606%，年減13.5%，營益率9.8%，稅後純益1.01億元，年減58.9%，業外認列1.22億元匯損，絕大多數是來自持有外幣部位的評價損失，每股純益0.67元 ; 上半年合併營收40.99億元，年增1.8%，營業利益2.72億元，年減18 %，營益率6.6%，稅後純益1.53億元，年減61.4%，淨利率3.7%，每股純益1元。

以事業群績效來看，第2季的表現皆受到台幣急促狂升的影響，獲利受到擠壓，導致成衣與羽絨原料的毛利率分別下滑1.6及0.4個百分點，為20.4%與11.4%，家紡雖在日系主力客戶成長27%的強力拉貨助力下，營收成長17.3%，但也同樣受到匯率影響，毛利率下滑2.5個百分點，為12.7% ; 三大事業群營收比重分別為，成衣 61%，羽絨原料 26%及家紡 12%。

在成衣產品結構方面，隨著進入戶外機能產品出貨旺季，及趕於對等關稅暫緩期前輸美，戶外機能產品第2季出貨量年增10%，出貨額占比，也由62%提升至70%，其中貼條服及功能性睡袋皆有雙位數成長。