家登營收／7月5.07億元 晶圓載具成長力道強

家登（3680）8日公布2025年7月營收報告，集團合併營收約為新台幣5.07億元，今年累積1~7月營收約39.26億元。伴隨家登晶圓載具出貨量不斷提升，家登產品組合朝向多元且健全之方向發展，對家登來說，要在載具市場做到頂尖並持續領先，進攻晶圓載具市場勢在必行，即使短期毛利率會相應調整，這也是家登未來持續成長至關重要的一步。

家登日前已公布Q2財報，Q2累積營收34.2億元，累積毛利率42%，累積EPS 2.64元。

家登說明，關稅議題後造成匯率及投資市場的劇烈變動是影響家登Q2獲利表現的主因，台幣走升，美金由33元至29元，致使家登於Q2認列金額較大之匯兌損失；同時家登相關金融資產之投資，由於投資市場尚未回穩，也有相當程度之評價調整，影響集團整體獲利，隨著下半年匯率波動減緩，投資市場趨於穩定，除了自然避險，家登已陸續和客戶調整交易模式，搭配功能性貨幣的運用，降低整體經濟風險。

近年來市場晶圓載具帶來的成長力道強勁，不管是新建廠還是成熟廠，來自全球的客戶訂單不斷增加，家登逐步擴張市佔，在全球皆有斬獲，繼台灣及大中華之後，家登取得新里程碑，收穫關鍵客戶小批試量產訂單，成功取得敲門磚，有望在今年完成最終驗證，完整家登晶圓載具版圖。雖為後進者，家登憑藉在載具解決方案的經驗與技術，克服種種困難與障礙，提升能見度，並以高服務效率與回應速度，長期陪伴客戶改善製程、提升良率，創造雙贏。