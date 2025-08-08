叡揚營收／6月1.69億年月雙增、上半年9.46億 年增逾20%

資訊軟體領導廠叡揚（6752）8日公布，6月單月合併營收1.69億元，月增12.06%，年增20.94%；今年上半年營收為9.46億，年增 20.33%。 據悉，叡揚產品多元且應用廣泛，使其營收相對穩定，不易受單一產業景氣波動的影響，外界也看好下半年叡揚有望在AI浪潮的助攻下，續創佳績。

叡揚表示，隨著少子化、高齡化趨勢加劇，企業人力資源持續緊縮，加速推動 AI 與數位轉型是企業強化營運效率與韌性的關鍵解方，而團隊於6月底剛結束的「2025 未來商務展」發表了 Vital CRM 客戶關係管理最新模組「AI Copilot」，導入大語言模型技術，抓取內部知識庫、成交經驗與歷史紀錄，協助客服、業務及行銷團隊快速取得精準建議、強化專業回應，全面提升作業效率與客戶體驗。

團隊透露，目前叡揚也在政府及民間單位建置AI輔助系統，且已有一些實際案例；以 AI Agent 概念設計，使用者僅需上傳本來要人工處理的資料，AI便能協助讀取內容、理解並萃取出關鍵資料，進而整合單位現有系統，自動生成文件及相關附件。大幅降低人工處理時間，讓專業人員把時間留給真正需要處理的事務上 。

據悉，叡揚自1987年成立以來，憑藉其領先的技術與專業，成為臺灣資訊軟體業的領軍企業。自2010年底於高雄設立辦公室，叡揚資訊便開始在南部地區深耕，為在地客戶提供專業的技術服務與諮詢支持。隨著數位轉型和AI技術的快速發展，叡揚資訊於2023年擴大在高雄的投入，成立全新的高雄研發中心，成為公司技術創新的核心引擎