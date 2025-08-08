聽新聞
大摩力挺 台積目標價喊1,388

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台積電（2330）將豁免美國半導體關稅，摩根士丹利證券（大摩）最新報告認為，台積電在美布局將有助降低政策風險，維持「優於大盤」評等及首選股（Top Pick）地位，目標價維持1,388元。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻表示，台積電對美國設廠的承諾，可望獲得稅收豁免或寬限符合當初預期，此結果優於多數投資人原先的擔憂。

隨與英特爾合資、AI需求、台灣半導體出口徵收關稅等三大不確定因素陸續解除，預期台積電股價有望迅速飆升至目標價1,388元，維持「優於大盤」評等及首選股地位。

至於現為「中立」評級的中芯、聯電，及評級「劣於大盤」的世界先進能否獲得關稅豁免待觀察，因這些公司主要供應成熟製程。

至於美國本土整合元件廠（IDM），如德州儀器等在成熟製程已有自給能力。儘管如此，以整體科技需求而言，台積電獲豁免關稅，有助消除市場對科技需求前景的疑慮。

