台積股價飆 市值突破30兆 設備夥伴同步激昂

經濟日報／ 記者尹慧中李珣瑛／台北、新竹報導
台積電美國投資如火如荼推進，如今又有半導體關稅豁免「黃袍加身」。路透
台積電美國投資如火如荼推進，如今又有半導體關稅豁免「黃袍加身」。路透

美國總統川普欽點台積電（2330）將可豁免半導體銷美100%關稅，市場用力按讚，激勵台積電昨（7）日股價開高走高，終場大漲逾4.8%、收1,180元歷史天價，市值突破30兆元大關、達30.6兆元，同寫新猷；漢唐等台積電美國建廠夥伴股價同步激昂。

台積電昨天大漲55元收市，貢獻大盤漲點超過450點，扮演台股勁揚556點多頭總司令。外資銀彈點火是台積電股價衝鋒最大推手，昨天外資大舉買超2.31萬餘張，三大法人同步買超。台積電周四ADR早盤漲逾6%。

台積電近一年股價走勢 圖／經濟日報提供
外界認為，半導體關稅隱憂可能利空出盡，隨資金回補買超，激勵昨日台積電股價再創新天價。

台積電今年3月宣布加碼投資美國千億美元後，在美國亞利桑那州總投資金額提高到1,650億美元，除了原先已規劃在亞利桑那州建置三座晶圓廠，將新增興建另外三座新晶圓廠、二座先進封裝廠，以及一座研發中心。未來在相關計畫建設完成後，該公司2奈米及更先進製程產能將有約30％來自亞利桑那州晶圓廠。

台積電董事長魏哲家先前曾預告，若美國上述相關布局到位，台積電2奈米及更先進製程產能將會有約30%在亞利桑那州晶圓廠，成為一個在美國獨立的先進半導體製造聚落。

台積電美國投資如火如荼推進，如今又有半導體關稅豁免「黃袍加身」，業界看好未來台積電亞利桑那州廠區帶來的龐大建設商機，將帶旺相關協力廠營運。

市場買盤昨天同步點火台積電設備夥伴，漢唐、聖暉、帆宣、均豪、均華、信紘科、辛耘等股價全面噴發，都攻上漲停板收市，漢唐收910元、漲82元，蓄勢挑戰躋身千金股之林。

漢唐先前於法說會揭露今年新接訂單合約金額達836.77億元，推升累計在手訂單高達1,322.66億餘元，創歷史新高；其中，台灣在手訂單金額約占三分之一強，顯示海外大單已入手。

