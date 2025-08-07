創見第2季每股純益0.98元 優於首季的0.87元

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
創見董事長束崇萬。圖／本報資料照片
創見資訊(2451)今日舉行董事會，通過 2025 年第2季合併財務報表，第2季合併營收 32.3 億元，相較上季增加8.30%。營業利益7.80 億元，相較上季增加 62.4%，稅後淨利 4.21 億元，相較上季增加 12.7%，每股純益 0.98 元，優於第1季的0.87元，但低於去年同期的1.6元。

創見表示，今年第2季記憶體市場呈現大幅上揚趨勢，尤以DRAM 受到原廠減產及產品世代交替等影響價格高漲，受惠於整體記憶體市場的復甦及工控應用需求的升溫，創見本季營收表現提升，毛利率達34.3%，營業利益更是顯著成長，業內表現亮眼。

不過因美元自第2季起持續貶值，致本季業外產生較高淨匯兌損失，創見將配合國際金融情勢，持續彈性調整外幣部位，有效率的規劃配置資金，降低匯率波動造成的匯兌損失。

展望下半年，創見表示，記憶體市場預期仍呈樂觀走揚趨勢，AI 儲存與高效能應用市場的蓬勃發展有望帶動市場對記憶體需求之持續提升。創見不斷強化研發職能打造新產品，近期推出工業級 8TB SSD475P 2.5吋固態硬碟，超大容量、斷電保護與高耐用性，專為工業應用與高效能環境所設計。同時也推出磁吸式行動固態硬碟ESD420，具備高速傳輸、軍規抗震、輕巧外型及廣泛相容等特性，為使用者帶來更直覺、更便利的行動儲存體驗。

創見 記憶體

相關新聞

英業達營收／7月544億元、創歷史同期次高 後市可期

代工大廠英業達（2356）7日公告7月合併營收544.21億元，月減14%，年減2%，但單月表現仍刷新歷史同期次高紀錄，...

南電上半年EPS 0.03元 富喬0.27元

PCB載板廠商南電（8046）昨（6）日公布財報，因匯兌損失干擾，第2季較首季與去年同期轉虧，每股淨損0.29元，上半年...

聯詠第3季不旺 業績看淡

驅動IC大廠聯詠（3034）與筆電觸控IC大廠義隆昨（6）日舉行法說會。聯詠釋出旺季不旺，第3季業績將季減的展望；義隆則...

文曄第3季單季營運 挑戰新高

半導體通路商文曄（3036）昨（6）日召開法說會釋出旺季的營運展望，估計本季業績季增近一成至15%左右。法人依照其營收預...

凌航轉上市 首日漲15%

記憶體模組廠凌航（3135）昨（6）日以承銷價28元轉上市，首日開出紅盤，在台股震盪走弱下逆風高飛，終場上漲15.54%...

研華接單強勁 第3季看增兩位數

工業電腦龍頭研華（2395）昨（6）日舉行法說會，展望第3季，董事長劉克振指出，接單強勁，預估北美及歐洲市場皆有雙位數成...

