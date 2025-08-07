瑞智營收／7月14.6億元、年減逾2成 前7月銷量仍創同期新高

壓縮機大廠瑞智（4532）精密7日公布上月自結營收14.63億元，月減4.55%，年減20.25%。累計前7月營收達135.97億元，年增5.15%。儘管營收雙雙下滑，但公司前7月累計銷售量仍寫下歷年同期新高紀錄。

瑞智指出，7月淨銷售量約170.51萬台，月增2.5%，較去年同期微增0.06%。不過，營收表現卻不如銷量強勁，出現顯著跌幅。瑞智對此表示，主因在於產品組合發生變化，受惠於小型變頻及鋁線定頻壓縮機出貨量提升，但這類產品的平均單價相對較低。

累計今年前7月，瑞智淨銷售量1,438.32萬台，較去年同期大幅成長11.92%，創下歷年同期新高。從銷量成長幅度高於營收表現來看，瑞智在拓展市占率與銷售動能上表現出色，但產品結構調整也導致了整體營收增長幅度較為和緩。