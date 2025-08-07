采鈺法說會／CIS 滲透中低階手機、車用鏡頭放量 展望釋利多

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

影像感測元件廠采鈺（6789）7日召開第2季法說會，董事長關欣表示，受惠AI應用與影像品質提升趨勢帶動，5,000萬畫素CIS（CMOS影像感測器）產品快速滲透至中階與中低階手機市場，搭配車用鏡頭數量攀升，有望推升下半年出貨動能與產能利用率，公司對整體營運「審慎樂觀」。

關欣指出，5,000萬畫素CIS已由高階機種擴展至主鏡頭與長焦鏡頭的全面採用，並快速滲透至中低階手機市場，帶動客戶積極推出多樣化產品組合，進而提升采鈺的出貨量與產能利用率。而在車用市場方面，隨著感測鏡頭搭載顆數提升、技術向平價車款下放，下半年車用CIS需求亦可望維持成長動能。

針對微型光學元件（MOE）事業，關欣坦言，環境光感測器因應用端分散，短期需求放緩，不過預期明年起可望恢復成長。公司已切入多光譜影像感測器的領域，同時，車用的環境光感測器製程將由8吋升級至12吋來應付需求的增長，提升產出與成本效益。

在技術布局方面，關欣指出，公司正布局2億畫素CIS產品，已具備22奈米製程與橫向溢流積分電容（LOFIC）電路結合的量產能力，預計將依據客戶需求於今明兩年陸續量產；此外，針對小畫素應用，公司自研的微結構元件與超穎透鏡（Metalens）技術開發的(Nano-light-pillar)奈米光柱也已成功導入，進一步推進薄型化與感測效能提升。

在新應用領域方面，采鈺正加速投入AR眼鏡與AI光傳輸市場，除已有CIS產品供應初階AI眼鏡外，也與重點客戶合作開發TOF感測、eye-tracking、Micro OLED、Micro LED顯示模組與光波導等核心元件，提供多元解決方案。

資本支出方面，財務長補充說明，全年支出規劃維持7,000萬至9,000萬美元不變，重點包括導入193奈米光刻設備、龍潭廠二期無塵室建置，以及機台與廠務設施維運。光刻設備已完成搬入，預計第4季啟動製程研發。

展望下半年營運，財務長表示，在高階產品需求增溫帶動下，公司預期第3季出貨量將優於第2季；但匯率變數仍為影響因素，假設新台幣對美元升值7%至8%，預估第3季營收將小幅季增，下半年整體營收亦可望較上半年微幅成長。毛利率與營益率則預期「皆為小幅增長」。

