健鼎上半年每股純益9.13元 金像電7.08元

PCB族群健鼎（3044）、金像電、華通昨（7）日公布半年報，健鼎、金像電上半年每股純益各為9.13元、7.08元，同步攀上同期新高，華通上半年每股純益1.8元。

健鼎第2季毛利率26.2%，季增與年增都逾1.2個百分點；稅後純益24.44億元，季增3.7%，年增22.9%，每股純益4.65元，獲利、每股純益同創單季新高；上半年稅後純益48億元，年增25.4%，每股純益9.13元。

健鼎昨天並公布7月營收62.74億元，是史上最佳7月，月增11.3%，年增6.8%；前七月營收413.05億元，年增11.8%。展望第3季，健鼎提到，仍有傳統旺季需求，可望溫和成長。

金像電上半年稅後純益34.46億元，年增25.8%，每股純益7.08元。