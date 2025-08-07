光聖第2季EPS 2.59元 華星光0.67元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

光通訊廠光聖（6442）、華星光、上詮昨（7）日同步公告第2季財報，光聖單季毛利率衝上61.67%，創單季新高，但受新台幣強升影響，單季獲利1.96億元，季減39%，每股純益2.59元。

華星光單季獲利0.95億元、季減逾55%，每股純益0.67元。上詮第2季純益逆勢揚升、季增14倍，每股純益0.16元。

光聖第2季合併營收29.09億元，季增38.2%，年增1.02倍，毛利率61.67%，季增12.25個百分點，年增8.51個百分點，營益率27.3%，季增9.14個百分點，年增5.3個百分點；稅後純益1.96億元，季減39.14%，年減20.65%，每股純益2.59元。

光聖上半年合併營收50.13億元，年增1.21倍，毛利率56.53%，年增4.84個百分點，營益率23.46%，年增4.12個百分點；稅後純益5.18億元，年增41.53%，每股純益6.85元。

光聖第2季受惠美系資料中心客戶光被動元件產品出貨暢旺，產品組合較佳，單季毛利率衝破六成大關，若排除匯兌損失，光聖第2季獲利可望改寫新高。光聖上半年受新台幣升值影響，業外匯兌損失約4.4億元。

光聖除光被動元件需求持續暢旺外，主動元件需求也從第2季開始回溫，高頻連接器模組成長可期，三大產品下半年出貨動能同步看增，營運展望樂觀。

華星光第2季合併營收10.87億元，季增1.87%，年增35.7%，毛利率17.32%，季減5.14%，年減2.5個百分點，營益率13.82%，季減4.66個百分點，年減1.64個百分點；稅後純益0.95億元，季減55.4%，年減46.3%，為近七季低點，每股純益0.67元。

華星光上半年合併營收21.54億元，年增47.83%，毛利率19.87%，年增0.83個百分點，營益率16.13%，年增1.98百分點；稅後純益3.08億元，年增26.75%，每股純益2.19元。

相關新聞

台積股價飆 市值突破30兆 設備夥伴同步激昂

美國總統川普欽點台積電將可豁免半導體銷美100%關稅，市場用力按讚，激勵台積電昨（7）日股價開高走高，終場大漲逾4.8%...

英業達7月合併營收月減13% 探五個月低點

英業達（2356）昨（7）日公告7月合併營收544.21億元，月減13.99%，年減2%，受匯率因素影響，加上前一個月逢...

大摩：DRAM首選華邦電

摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，目前觀察到特殊型DRAM和NOR快閃記憶體近期價格趨勢正向發展，台廠中看好華邦電（2...

南亞科、鈺創 合攻AI記憶體

南亞科（2408）昨（7）日與鈺創共同宣布將合資成立AI記憶體設計服務公司，南亞科與鈺創持股分別為80%、20%，投資金...

奇鋐、富世達 7月營收登頂

散熱大廠奇鋐（3017）與子公司富世達昨（7）日公告上月業績，均受惠AI伺服器水冷需求火熱，帶動產品出貨暢旺，7月營收雙...

大摩力挺 台積目標價喊1,388

台積電將豁免美國半導體關稅，摩根士丹利證券（大摩）最新報告認為，台積電在美布局將有助降低政策風險，維持「優於大盤」評等及...

