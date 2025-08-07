光聖第2季EPS 2.59元 華星光0.67元

光通訊廠光聖（6442）、華星光、上詮昨（7）日同步公告第2季財報，光聖單季毛利率衝上61.67%，創單季新高，但受新台幣強升影響，單季獲利1.96億元，季減39%，每股純益2.59元。

華星光單季獲利0.95億元、季減逾55%，每股純益0.67元。上詮第2季純益逆勢揚升、季增14倍，每股純益0.16元。

光聖第2季合併營收29.09億元，季增38.2%，年增1.02倍，毛利率61.67%，季增12.25個百分點，年增8.51個百分點，營益率27.3%，季增9.14個百分點，年增5.3個百分點；稅後純益1.96億元，季減39.14%，年減20.65%，每股純益2.59元。

光聖上半年合併營收50.13億元，年增1.21倍，毛利率56.53%，年增4.84個百分點，營益率23.46%，年增4.12個百分點；稅後純益5.18億元，年增41.53%，每股純益6.85元。

光聖第2季受惠美系資料中心客戶光被動元件產品出貨暢旺，產品組合較佳，單季毛利率衝破六成大關，若排除匯兌損失，光聖第2季獲利可望改寫新高。光聖上半年受新台幣升值影響，業外匯兌損失約4.4億元。

光聖除光被動元件需求持續暢旺外，主動元件需求也從第2季開始回溫，高頻連接器模組成長可期，三大產品下半年出貨動能同步看增，營運展望樂觀。

華星光第2季合併營收10.87億元，季增1.87%，年增35.7%，毛利率17.32%，季減5.14%，年減2.5個百分點，營益率13.82%，季減4.66個百分點，年減1.64個百分點；稅後純益0.95億元，季減55.4%，年減46.3%，為近七季低點，每股純益0.67元。

華星光上半年合併營收21.54億元，年增47.83%，毛利率19.87%，年增0.83個百分點，營益率16.13%，年增1.98百分點；稅後純益3.08億元，年增26.75%，每股純益2.19元。