智邦第2季EPS 9.01元 下半年看俏

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通大廠智邦（2345）昨（7）日董事會通過上半年財報，儘管第2季因業外匯損17億元衝擊，稅後純益仍達50.32億元，季減1%，年增94.9%，仍為歷史次高、同期新高，每股純益9.01元。

智邦累計上半年稅後純益101.59億元，年增1.1倍，每股純益18.18元。外資看好，智邦下半年營運亮眼，既有客戶及新客戶出貨推升成長，目標價從原本850元提升至1,170元。

昨日台股受惠半導體關稅出爐激勵，台積電帶頭上攻，智邦股價隨之大漲，上漲74元，收975元，漲幅達8.21%，股價再創新高。

智邦第2季合併營收606.05億元，季增41.8%，年增148.3%，營業毛利108.55億元，季增26.2%，年增109.4%，毛利率17.9%，低於第1季的20.1%，營業利益81.16億元，季增37.4%，年增166.3%，匯損影響約17億元，稅後純益50.32億元，季減1.0%，年增94.9%，每股純益9.01元。

累計上半年智邦營收1,033.55億元，年增1.38倍，營業毛利194.58億元，年增113.4%，毛利率18.82%，低於去年同期21.1%，營業利益140.22億元，年增1.82倍，稅後純益101.59億元，年增1.1倍，每股純益18.18元。

最新美系外資報告指出，智邦第2季受匯率影響，但第3季起AI加速器穩健成長，新一代產品將推升ASP（產品平均單價），加上800G網路交換器滲透率持續擴大，而智邦既有及新客戶合作深化，新產品開始出貨，打造涵蓋伺服器、交換器及儲存設備等整體AI解決方案，也可望年底前開始出貨，推升第3季營收可望續創新高，下半年營運持續成長。

智邦 每股純益

