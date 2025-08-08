奇鋐、富世達 7月營收登頂

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

散熱大廠奇鋐（3017）與子公司富世達昨（7）日公告上月業績，均受惠AI伺服器水冷需求火熱，帶動產品出貨暢旺，7月營收雙雙創歷史新高，表現亮眼。

奇鋐7月營收118.11億元，月增11.4%、年增92.7%；累計今年前七月營收647.38億元，年增70.7%，創歷史同期新高，成長主因來自水冷板與相關水冷關鍵零組件出貨動能強勁。

據悉，奇鋐第2季出貨以GB200、H200為主，供應品項為水冷板。奇鋐因應客戶需求，積極展開海外擴產計畫，越南廠投資超過110億元，第一期與第二期開始投產，第三期去年第4季開工，預計今年至明年將陸續完工。

展望未來，奇鋐指出，AI是產業趨勢，資料中心、伺服器的需求會愈來愈強烈，運算速度也會愈來愈快，散熱商機將持續擴大，這也是公司積極擴產的原因。

奇鋐 營收

延伸閱讀

下一位是誰？台股創21千金紀錄！富世達入榜 智邦創高預備接力

20千金齊漲！台積鏈火力全開 信驊、川湖、奇鋐創高還有3檔閃紅燈

台股驚奇 逆勢冒出20千金 顯示市場追價意願仍在

奇鋐、嘉澤 四檔有看頭

相關新聞

台積股價飆 市值突破30兆 設備夥伴同步激昂

美國總統川普欽點台積電將可豁免半導體銷美100%關稅，市場用力按讚，激勵台積電昨（7）日股價開高走高，終場大漲逾4.8%...

英業達7月合併營收月減13% 探五個月低點

英業達（2356）昨（7）日公告7月合併營收544.21億元，月減13.99%，年減2%，受匯率因素影響，加上前一個月逢...

大摩：DRAM首選華邦電

摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，目前觀察到特殊型DRAM和NOR快閃記憶體近期價格趨勢正向發展，台廠中看好華邦電（2...

南亞科、鈺創 合攻AI記憶體

南亞科（2408）昨（7）日與鈺創共同宣布將合資成立AI記憶體設計服務公司，南亞科與鈺創持股分別為80%、20%，投資金...

奇鋐、富世達 7月營收登頂

散熱大廠奇鋐（3017）與子公司富世達昨（7）日公告上月業績，均受惠AI伺服器水冷需求火熱，帶動產品出貨暢旺，7月營收雙...

大摩力挺 台積目標價喊1,388

台積電將豁免美國半導體關稅，摩根士丹利證券（大摩）最新報告認為，台積電在美布局將有助降低政策風險，維持「優於大盤」評等及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。