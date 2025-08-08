奇鋐、富世達 7月營收登頂

散熱大廠奇鋐（3017）與子公司富世達昨（7）日公告上月業績，均受惠AI伺服器水冷需求火熱，帶動產品出貨暢旺，7月營收雙雙創歷史新高，表現亮眼。

奇鋐7月營收118.11億元，月增11.4%、年增92.7%；累計今年前七月營收647.38億元，年增70.7%，創歷史同期新高，成長主因來自水冷板與相關水冷關鍵零組件出貨動能強勁。

據悉，奇鋐第2季出貨以GB200、H200為主，供應品項為水冷板。奇鋐因應客戶需求，積極展開海外擴產計畫，越南廠投資超過110億元，第一期與第二期開始投產，第三期去年第4季開工，預計今年至明年將陸續完工。

展望未來，奇鋐指出，AI是產業趨勢，資料中心、伺服器的需求會愈來愈強烈，運算速度也會愈來愈快，散熱商機將持續擴大，這也是公司積極擴產的原因。